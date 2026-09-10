RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Der US-Softwarekonzern dürfte auf seiner eigenen Branchenkonferenz Dreamforce Mitte September die Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic in den Fokus rücken, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 209,1EUR auf Tradegate (10. September 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.





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