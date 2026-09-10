Aktien Frankfurt
Verluste nach Zinserhöhung durch EZB
- Dax fällt nach EZB-Zinserhöhung um 0,7 Prozent
- EZB hebt Einlagenzins auf 2,5 Prozent an
- MDax und Adidas verlieren an der Börse deutlich an Wert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat negativ auf die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr und trübe Inflationsperspektiven durch die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert. Der Dax gab am frühen Nachmittag um 0,7 Prozent auf 25.407 Punkte nach und markierte ein Tagestief.
Die EZB stemmt sich mit der Zinserhöhung gegen die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Berlin mitteilte. Zudem erhöhte die EZB ihre Inflationsprognosen für die kommenden beiden Jahre.
Der MDax gab mit 1,1 Prozent auf 31.720 Punkte stärker nach als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,8 Prozent.
Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen und können so die Gewinne schmälern. Zudem verteuern sie Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.
"Die Entscheidung der EZB ist keine Überraschung", schrieb Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. Die Situation an den Energiemärkten und im Nahostkonflikt habe sich zuletzt nicht in die richtige Richtung entwickelt und die Inflationsrisiken erhöht. Verbesserte Konjunkturdaten gäben zusätzliche Rückendeckung für die Zinserhöhung.
Für Kursbewegungen bei Einzelwerten sorgten Kommentare von Analysten. So fielen die Papiere des Getriebeherstellers Renk um 2,4 Prozent, nachdem das Investmenthaus Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte.
Die Papiere von Bilfinger büßten gut fünf Prozent ein. Analyst Andreas Wolf von der Berenberg Bank erklärte, dass Bilfinger sich im zweiten Halbjahr bei der Profitabilität merklich strecken müsse, um die Jahresziele noch zu erreichen.
Schlusslicht im Dax waren Adidas -Aktien mit einem Abschlag von 4,3 Prozent. Hier verschärfte sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen, die Papiere fielen auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai.
Nicht angesagt waren Aktien der Software-Branche. Anleger zeigten sich reserviert vor den Quartalsbilanzen der beiden IT- und Software-Riesen Oracle und Adobe nach Börsenschluss in den USA. SAP verloren 2,7 Prozent, Nemetschek 2,2 Prozent und Teamviewer 1,3 Prozent./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 215,1 auf Tradegate (10. September 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +41,12 %/+137,67 % bedeutet.
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Nach fast vier Wochen Börsenpause habe ich mir bewusst etwas Abstand genommen und den GER40 einmal aus der übergeordneten Perspektive betrachtet. Dabei habe ich das große technische Bild analysiert und die für mich aktuell relevanten Strukturen, Unterstützungen und Widerstände herausgearbeitet.
Wer Interesse an einer sachlichen und fachlich fundierten Einschätzung des übergeordneten Setups hat, kann gerne einen Blick darauf werfen.
Daten aus dem Chart:
- Schlusskurs: 25.991,9
- Wochenhoch: 26.067,6
- Wochentief: 25.799,8
- Bollinger Bands 20:
- Oberes Band: 26.828,1
- Mittellinie: 25.249,5
- Unteres Band: 23.670,8
- Stochastik 14/3/3: %K 76,56 / %D 84,33
1. Übergeordneter Trend
Das technische Gesamtbild ist klar aufwärtsgerichtet.
Seit dem Tief im Bereich von etwa 14.000–15.000 Punkten hat der GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Auch die Korrekturen innerhalb des Aufwärtstrends wurden bislang überwiegend gekauft.
Aktuell befindet sich der Index nahe dem oberen Bereich der bisherigen Aufwärtsbewegung. Der mittelfristige Trend ist damit weiterhin bullisch, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung zu.
2. Bollinger Bands
Der Kurs bei 25.991,9 liegt:
- deutlich über der BB-Mittellinie bei 25.249,5
- relativ nah am oberen Band bei 26.828,1
Das ist grundsätzlich ein Zeichen von starker Aufwärtsdynamik. Ein Aufenthalt am oberen Bollinger Band ist in einem starken Trend nicht automatisch ein Verkaufssignal.
Relevant ist vielmehr die Reaktion im Bereich 26.700–26.850:
Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und Raum für eine Fortsetzung schaffen.
Negatives kurzfristiges Szenario:
Scheitert der Kurs mehrfach am oberen Bereich und fällt anschließend unter die BB-Mittellinie, würde das für eine stärkere Korrektur sprechen.
3. Stochastik
Die Stochastik befindet sich mit 76,56 / 84,33 im oberen Bereich.
Dabei liegt die Signallinie (%D) aktuell über %K. Das ist kurzfristig ein Hinweis darauf, dass das Aufwärtsmomentum an Dynamik verlieren könnte.
Wichtig: Auf Wochenbasis kann die Stochastik in einem starken Bullenmarkt lange im oberen Bereich bleiben. „Überkauft“ bedeutet daher nicht automatisch „Trendwende“.
Aktuell würde ich den Oszillator eher als Warnsignal für eine mögliche Konsolidierung und nicht als eigenständiges Short-Signal interpretieren.
Besonders wichtig ist 25.250. Solange der GER40 oberhalb dieser Zone bleibt, ist das Wochenchartbild aus technischer Sicht weiterhin konstruktiv.
5. Volumen
Im Chart ist während der stärkeren Bewegungen im Jahr 2026 ein deutlich erhöhtes Volumen zu erkennen. Das unterstützt grundsätzlich die Bedeutung des jüngsten Aufwärtsschubs.
Gleichzeitig fällt auf, dass der aktuelle Anstieg in den Bereich der Hochs nicht von einem vergleichbaren Volumenanstieg begleitet wird.
Das ist noch keine Umkehrbestätigung, kann aber auf nachlassende Dynamik hindeuten.
Technische Szenarien
🟢 Bullisch
26.700–26.850 wird auf Wochenbasis überwunden und anschließend gehalten.
Dann wäre der Ausbruch aus der aktuellen Hochzone bestätigt. Entscheidend wäre dabei nicht nur ein kurzer Intraday-Spike, sondern ein Wochenschluss oberhalb des Widerstands.
🟡 Neutral / Konsolidierung
Der Index bleibt zwischen ungefähr 25.250 und 26.850.
Das wäre angesichts der starken vorherigen Aufwärtsbewegung technisch durchaus gesund. Die Stochastik könnte dabei wieder abkühlen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend beschädigt wird.
🔴 Korrektiv
Ein nachhaltiger Bruch von 25.250 würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.
Dann wären zunächst 24.600–24.800 und darunter der Bereich um 23.670 die nächsten technischen Orientierungszonen.
Erst ein deutlicher Bruch der tieferen Unterstützungsbereiche würde die übergeordnete Aufwärtsstruktur wesentlich stärker infrage stellen.
Fazit
Wochenchart: bullisch, aber kurzfristig fortgeschritten.
Der entscheidende Punkt ist momentan weniger die Frage, ob der GER40 „zu hoch“ steht, sondern ob die Hochzone um 26.700–26.850 nachhaltig überwunden werden kann.
- Trend: 🟢 aufwärts
- Momentum: 🟢 positiv, aber nachlassend
- Stochastik: 🟡 hoch / kurzfristig abkühlungsgefährdet
- Bollinger: 🟡 Kurs nahe oberem Band
- Wichtiger Support: 25.250
- Wichtiger Widerstand: 26.700–26.850
- Übergeordnet: Solange 25.250 hält, bleibt das Wochenbild konstruktiv.
Der technisch sauberste Schluss aus dem vorliegenden Chart ist daher: kein bestätigtes Umkehrsignal, sondern ein intakter Aufwärtstrend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer, solange der Bereich 26.700–26.850 nicht überzeugend überwunden wird.
Ihr beiden Experten könnt euch eure Märchengewinne gerne per Brieftaube hin- und herschicken. Hauptsache, die Fantasie bleibt erhalten – auf Realität scheint ihr ja keinen großen Wert zu legen. 😂
Glückwunsch zu dieser mathematischen Meisterleistung! Das ist finanzielle Quantenphysik vom Feinsten: Du bist gleichzeitig Long und Short, Gewinner und Verlierer, Genie und Privatinsolvent – solange niemand in dein Depot guckt, lebt die Katze von Schrödinger munter weiter!
Warum sollte man auch eine Strategie mit Richtung wählen, wenn man einfach den gesamten Markt in Geiselhaft nehmen kann? Hier ist deine glasklare Logik für den nächsten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften:
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Die finale Exit-Strategie für diesen Geniestreich:
Einfach die Gewinner-Position mit lautem Jubel verkaufen und die Verlierer-Position als „langfristiges Investment“ deklarieren und bis ins nächste Jahrzehnt aussitzen. Läuft bei dir!