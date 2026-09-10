Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 5,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 5,3 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Rate noch bei 4,8 Prozent gelegen.

Zuvor war die Rate zwei Monate in Folge gesunken. In den Monaten März bis Mai hatten die Folgen des Iran-Kriegs die Erzeugerpreise nach oben getrieben. Zuletzt verschärfte sich die Lage im Iran-Krieg wieder und sorgte für steigende Rohölpreise.