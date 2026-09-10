SMA Solar Technology Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 10.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie fällt um -5,94 % auf 57,78€. Es bleibt ungemütlich für SMA Solar Technology: Nach einem Rückgang von -1,96 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,94 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,85 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +5,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +74,31 %.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,06 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,59 % 1 Monat +8,98 % 3 Monate +16,85 % 1 Jahr +226,43 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 10.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG: Correction of a release from 08/09/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,53 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,77 %. SolarEdge legt um +0,83 % zu

SMA Solar Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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