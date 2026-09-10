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SMA Solar Technology Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 10.09.2026
Die SMA Solar Technology Aktie notiert am 10.09.2026 mit -5,94 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.
SMA Solar Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.09.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie fällt um -5,94 % auf 57,78€. Es bleibt ungemütlich für SMA Solar Technology: Nach einem Rückgang von -1,96 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,94 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,85 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +5,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +74,31 %.
Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,06 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.
SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,59 %
|1 Monat
|+8,98 %
|3 Monate
|+16,85 %
|1 Jahr
|+226,43 %
Informationen zur SMA Solar Technology Aktie
Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd.EUR € wert.
SMA Solar Technology AG: Correction of a release from 08/09/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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SMA Solar Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.