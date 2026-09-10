EZB erwartet wegen Iran-Krieg länger erhöhte Inflation
- EZB erwartet bis 2028 eine erhöhte Inflation
- Inflation bleibt bis 2028 über dem EZB-Ziel
- Wirtschaft wächst robuster trotz teurer Energie
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Menschen im Euroraum müssen sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bis mindestens 2027 auf eine erhöhte Teuerungsrate einstellen. Für das laufende Jahr erwartet die Notenbank weiterhin 3,0 Prozent Inflation, wie sie auf Basis jüngster Prognosen mitteilte. Der Wert liegt deutlich über der mittelfristig angepeilten Marke von 2,0 Prozent, bei der die EZB ihr wichtigstes Ziel gewahrt sieht: für einen stabilen Euro zu sorgen und so die Kaufkraft der Menschen zu erhalten.
Auch 2027 mit 2,5 Prozent und 2028 mit 2,1 Prozent wird bei der Inflation nach Einschätzung der EZB die Zielmarke verfehlt werden. Im August waren die Verbraucherpreise im Euroraum nach erster Schätzung der Statistikbehörde Eurostat 3,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist die höchste Teuerungsrate seit September 2023.
Mit dem Iran-Krieg sind die Energiepreise im Euroraum stark gestiegen, was Autofahrer beim Tanken und Hausbesitzer beim Heizen spüren. Der Preis für Brent-Öl stieg zuletzt über die Marke von 100 Dollar je Barrel (159 Liter).
Wirtschaft hält sich robuster als erwartet
Zugleich wird die EZB etwas optimistischer, was das Wirtschaftswachstum angeht: Für 2026 veranschlagt sie nun ein Plus von 0,9 Prozent, bei der Prognose vor drei Monaten waren es noch 0,8 Prozent. Auch die Erwartungen für 2027 wurden etwas erhöht auf 1,4 Prozent Wachstum. 2028 rechnet die EZB dann mit einem Plus von 1,5 Prozent im Euroraum.
Trotz des Ölpreisschocks ist die Wirtschaft im Währungsraum im zweiten Quartal 2026 um 0,6 Prozent zum Vorquartal gewachsen, auch Europas größte Volkswirtschaft Deutschland entwickelte sich mit drei Wachstumsquartalen in Folge besser als erwartet./ben/als/DP/jha
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USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Die Einnahme der Stadt Mocha durch die Huthi ist ein Ereignis, das weit über den Jemen hinausgeht. Mehrere unabhängige Quellen – darunter Reuters und Al Jazeera – bestätigen, dass die Huthi die Kontrolle über den historischen Hafen an der Südwestküste übernommen haben. Die jemenitischen Regierungstruppen haben sich zurückgezogen und eine alternative Kommandozentrale südlich der Stadt eingerichtet.
Die strategische Bedeutung
Der Verteidigungsanalyst Wolfgang Pusztai hat die Konsequenzen präzise zusammengefasst:
1. Kontrolle über die Küste: Mit Mocha und der Provinz Al-Hudeida kontrollieren die Huthi nun praktisch die gesamte jemenitische Westküste am Roten Meer.
2. Bab al-Mandab wird verwundbar: Die Meerenge ist nur etwa 20 km breit – im Vergleich zu 50 km bei der Strasse von Hormus. Das bedeutet, dass die Huthi die Passage allein mit Artillerie kontrollieren könnten, ohne auf Drohnen oder Raketen angewiesen zu sein.
3. Folgen für den Schiffsverkehr: Bereits jetzt passieren nur noch etwa 25 Frachtschiffe den Bab al-Mandab – gegenüber einem Durchschnitt von 27 in den letzten zehn Tagen. Die Huthi haben seit Beginn ihrer Blockade am 22. Juli acht saudische Öltanker angegriffen und 29 weitere zur Umkehr gezwungen.
Die geopolitische Dimension
Die Entwicklung ist Teil einer größeren Verschiebung. Der Iran hat bereits die Strasse von Hormus de facto blockiert. Mit der Kontrolle über Bab al-Mandab durch die Huthi entsteht eine zweite Zange um die globale Energieversorgung. Saudi-Arabien verliert damit seine letzte alternative Exportroute für Öl.
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Huthi nicht einfach ein Proxy Irans sind. Sie kämpfen ihren eigenen Krieg, mit eigenen Zielen und eigener Strategie. Der Druck auf Teheran – etwa durch Pakistan und die Türkei – wird daran wenig ändern. Wie der Analyst Pusztai es formulierte: „At the very end, the Houthis have their own will.“
Die wirtschaftlichen Konsequenzen
· Die saudi-arabische Raffinerie in Jazan (Kapazität: 400'000 Barrel pro Tag) wurde nach zwei Huthi-Angriffen auf unbestimmte Zeit stillgelegt.
· Der Ölpreis für Brent notiert bereits über 100 US-Dollar pro Barrel.
· Die Kombination aus blockierter Strasse von Hormus und bedrohtem Bab al-Mandab bedeutet, dass Saudi-Arabien über keine alternative Exportroute mehr verfügt.
Fazit
Die Einnahme von Mocha ist kein lokales Ereignis. Sie ist ein weiterer Schritt in einer Eskalation, die den globalen Energiefluss zunehmend einschränkt. Die zweite Zange um die Ölversorgung schliesst sich – und die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie stark die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein werden.
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