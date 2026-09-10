GA-ASI stellt das unbemannte Luftfahrtsystem (UAS) Wildfire für militärische, zivile und kommerzielle Einsätze vor

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 10. September 2026 / Der weltweit führende Anbieter unbemannter Luftfahrtsysteme, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), freut sich, sein bahnbrechendes UAS Wildfire vorzustellen – ein von Grund auf neu entwickeltes Flugzeug, das darauf ausgelegt ist, zukünftige Investitionen in große unbemannte Luftfahrzeuge zu maximieren und dabei die Erkenntnisse aus jahrzehntelangen, groß angelegten UAS-Einsätzen weltweit einbezieht.

Wildfire baut auf mehr als 30 Jahren Erfahrung bei der Auslieferung von über 1.600 bahnbrechenden unbemannten Luftfahrzeugen auf, darunter die Modelle MQ-1B Predator, MQ-9A Reaper, MQ-9B SkyGuardian, MQ-20 Avenger und das FQ-42A Collaborative Combat Aircraft. Die Luftfahrzeuge von GA-ASI haben zusammengenommen fast 10 Millionen Flugstunden absolviert, größtenteils im Kampfeinsatz, und viele der Technologien und Konzepte eingeführt, die heute weltweit von anderen nachgeahmt werden.

„Dies ist genau das richtige Design für anspruchsvolle Einsätze und kostenbewusste Kunden“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Unser maßgeschneidertes, auf die Inkaufnahme von Verlusten ausgelegtes Flugzeug Wildfire vereint die hohe Leistungsfähigkeit, für die unsere Luftfahrzeuge bekannt sind, mit enormer Flexibilität und großer Skalierbarkeit. So etwas gab es bisher noch nie.“

Wildfire ist ein neuartiges unbemanntes Luftfahrzeug, das die besten Eigenschaften der bewährten UAS von GA-ASI mit kostengünstigeren Komponenten, maßgeschneiderten Fähigkeiten und einer neu konzipierten Modularität vereint. Für Kunden aus dem Verteidigungsbereich bedeutet dies, dass Wildfire schnell in großer Stückzahl eingesetzt werden kann, Risiken in kinetischen Kampfeinsätzen eingeht und erhebliche Masse in den Kampf einbringt – und zwar auf eine Weise, die mit anderen Systemen unerschwinglich gewesen wäre. Außerhalb von Kampfeinsätzen bieten die erhöhte Nutzlastkapazität und die stärkeren Aufhängepunkte von Wildfire neue Möglichkeiten für den Transport schwerer Fracht und andere kommerzielle Aktivitäten.