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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 10.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • AB Foods senkt Prognosen, Primark enttäuscht
    • VW drohen Milliardenkosten durch Stellenabbau
    • 27 Prozent wechseln in Deutschland zum E-Auto
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 10.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Zucker-Geschäft und Primark bei AB Foods unter Druck - Aktie bricht ein

    LONDON - Der Mischkonzern AB Foods schraubt seine Erwartungen an das Zucker- und Lebensmittelgeschäft nach unten. Hier kämpfen die Briten mit gestiegenen Energiekosten, vor allem wegen des höheren Gaspreises, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Zudem leidet die konzerneigene Billigmode-Kette Primark weiter unter der mauen Konsumlaune, besonders in Europa. Ihre Geschäftszahlen verfehlten die Markterwartungen. Der H&M -Rivale Primark gehört noch zu AB Foods, soll aber abgespalten werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten gar nicht gut an.

    Presse: Sparpläne könnten Volkswagen-Konzern Milliarden kosten

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    WOLFSBURG - Volkswagen kalkuliert einem Bericht zufolge mit Kosten von bis zu 16 Milliarden Euro für den Abbau Zehntausender Stellen und mögliche Werksschließungen in Deutschland. Mit bis zu zehn Milliarden Euro rechnet VW allein für den geplanten Stellenabbau bis 2030, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf den Aufsichtsratsbeschluss aus der vergangenen Woche und weitere interne Dokumente berichtet. Das Geld sei unter anderem für Altersteilzeit, Abfindungen und Sozialpläne vorgesehen.

    HSBC-Finanzchefin Kaur geht

    LONDON - Die britische Großbank HSBC muss sich um die Nachfolge für ihre Finanzchefin Pam Kaur kümmern. Die Managerin wolle ihren Posten 2027 verlassen und sich auf der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl für den Verwaltungsrat aufstellen, teilte das Institut am Donnerstag in London mit. Unterdessen sucht der Verwaltungsrat nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an, die HSBC-Aktie verlor nach den Neuigkeiten am späten Vormittag rund zwei Prozent an Wert.

    ROUNDUP: Neuer Apple-Chef setzt Akzente mit erstem Falt-iPhone und KI

    CUPERTINO - Vor beinahe 20 Jahren prägte Apple mit dem iPhone den Grundstein für die Geräteklasse moderner Smartphones, jetzt spendiert der Konzern seinem wichtigsten Produkt die erste radikale Veränderung. Sieben Jahre nach Vorreitern wie Samsung steigt Apple ins Geschäft mit aufklappbaren Telefonen ein. Ein Versprechen beim neuen Modell mit dem Namen iPhone Duo ist, es besser zu machen als die Konkurrenz.

    Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac bringt eine Milliarde Euro Erlös

    STUTTGART - Der Autohersteller Porsche AG hat mit seinem Abschied von der Sportwagenschmiede Bugatti und dem E-Auto-Bauer Rimac eine Milliarde Euro eingenommen. Nach Genehmigung durch die Behörden sei der Verkauf der Anteile nun vollzogen worden, teilte die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mit. Von dem Erlös will Porsche 250 Millionen Euro für die Ausfinanzierung seiner Pensionsverpflichtungen verwenden.

    ROUNDUP: Mehr als jeder Vierte will aufs E-Auto umsteigen

    BERLIN - Hohe Spritpreise und der Blick auf die laufenden Kosten bringen in Deutschland vergleichsweise viele Autofahrer dazu, sich vom klassischen Verbrennungsmotor zu verabschieden. Nach einer internationalen Studie des Kartendienstes Here und von SBD Automotive planen 27 Prozent der Besitzer von Benzin- oder Dieselfahrzeugen in Deutschland den direkten Wechsel zu einem reinen Stromer. Damit verzeichnet die Bundesrepublik vor Großbritannien, Frankreich und den USA die weltweit höchste Kaufbereitschaft für Elektroautos.

    ROUNDUP 2: Baupläne der Deutschen Bahn verzögern sich um Jahre

    BERLIN - Die Deutsche Bahn fährt ihren Pünktlichkeitszielen hinterher, Hauptgrund dafür ist nach Ansicht des Konzerns die marode Infrastruktur. Nun wird klar: Das vielerorts baufällige Netz wird die Züge in Deutschland wohl noch deutlich länger ausbremsen als zunächst gedacht. Denn die Generalsanierung wichtiger Strecken wird nach Aussage von Bahnchefin Evelyn Palla länger dauern.

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    Weitere Meldungen

    -Strom-Sabotage: Notizen mit über 160 Sabotagezielen entdeckt -'Verzicht bringt nichts' - IG Metall will Reallöhne sichern -ROUNDUP: EuGH stärkt Verbraucherrechte im Streit um Vodafone-AGBs -Sprengstoff-Drohne: Streit um Beweise für Russlands Schuld -Mehr als jeder Vierte in Deutschland will aufs E-Auto umsteigen -Daimler Truck investiert groß in Wasserstoff-Lkw
    -Presse: Portugal will Mitte Oktober über TAP-Zuschlag entscheiden -Fehler in Infoprospekt? DSW klagt gegen Ottobock
    -Kampf gegen Mietwucher: Stadt München plant Mietenmonitor -RWE-Chef fordert besseren Schutz des Stromnetzes
    -Vattenfall baut Batterie am alten Atom-Standort Brunsbüttel -'Zu schnell': Pilot des Amazon-Frachtjets warnte noch -ROUNDUP: So will Baden-Württemberg seine Stromnetze sicherer machen -AOK Nordost warnt bei Attestpflicht ab erstem Tag vor höherem Krankenstand -Nach Kreislaufproblemen: BVB gibt Update zu Karetsas - Kein längerer Ausfall -Überraschung beim BVB: Schlotterbeck vor Comeback
    -Streik bei der Saarbahn angekündigt
    -Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund am Samstagabend -Dorfkäserei ruft neun weitere Käseprodukte zurück°

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    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,92 % und einem Kurs von 21,20 auf Tradegate (10. September 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -4,12 %/+23,95 % bedeutet.





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