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    Aserbaidschanische Seeleute bei Drohnenangriff getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Aserbaidschaner sterben bei Drohnenangriff
    • Zwei Verletzte werden in Tschornomorsk behandelt
    • Moskau meldet Treffer auf zwei Frachtschiffe
    Aserbaidschanische Seeleute bei Drohnenangriff getötet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BAKU/ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem Drohnenangriff auf ein Frachtschiff im Schwarzen Meer sind nach Angaben des Außenministeriums in Baku zwei Aserbaidschaner getötet worden. Zwei weitere seien verletzt in ein Krankenhaus im ukrainischen Tschornomorsk gebracht worden, teilte das Ministerium mit. Die Männer gehörten demnach zur Besatzung eines ausländischen Frachtschiffs mit dem Namen "Tedy". Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am Mittwoch.

    Das Ministerium koordiniere Maßnahmen mit seinen diplomatischen Vertretungen und den zuständigen Behörden der betroffenen Länder, hieß es. Baku benannte nicht den Verursacher des Drohnenangriffs. Erst im Juni waren fünf Aserbaidschaner bei einem Angriff auf ein Schiff im Asowschen Meer getötet worden.

    Moskau: Zwei Frachtschiffe im Schwarzen Meer getroffen

    Im Zuge von Russlands zerstörerischen Angriffskrieg in der Ukraine kommt es immer wieder zu Angriffen auf Schiffe im Schwarzen oder Asowschen Meer. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, in der Nacht zwei Frachtschiffe im Schwarzen Meer auf dem Weg zum Hafen von Odessa getroffen zu haben. Es war nicht klar, ob es sich um den von Aserbaidschan berichteten Angriff handelte. Moskau erhob den Vorwurf, dass die angegriffenen Schiffe Güter für die ukrainische Armee transportiert hätten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

    Derweil schrieb die türkische Firma Aras Marine Yatirim Holding auf der Plattform LinkedIn von einem Schlepper mit dem Namen "Tedy", der bei einer Schiffsrettungsaktion im Schwarzen Meer von Drohnen angegriffen worden sei./ksr/DP/nas







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