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    MicroVision präsentiert auf der IAA Transportation 2026 eine Vorschau auf seine Lidar-basierte Perception Platform der nächsten Generation

    MicroVision präsentiert auf der IAA Transportation 2026 eine Vorschau auf seine Lidar-basierte Perception Platform der nächsten Generation
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Neuer modularer Ansatz vereint Lidar-Hardware, Wahrnehmungssoftware und offene Sensorintegration von MicroVision, um flexible Wahrnehmungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche zu ermöglichen

     

    REDMOND, WA und HANNOVER, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 10. September 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungstechnologien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nächste Woche auf der IAA Transportation 2026 in Hannover seine „MicroVision Perception Platform“ vorstellen wird – ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der „Lidar 2.0“-Strategie des Unternehmens.

     

    Die neue modulare Plattform wurde entwickelt, um das wachsende Portfolio von MicroVision an Lidar-Hardware, Wahrnehmungssoftware und offener Sensorintegration in einer flexiblen Architektur zu vereinen, die sich an die Anforderungen einzelner Anwendungsfälle in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, Industrie, Sicherheit, Verteidigung und Luftfahrt anpassen lässt.

     

    Anstatt sich auf eine feste Sensorkonfiguration oder eine geschlossene „Black-Box“-Lösung zu verlassen, wird die MicroVision Perception Platform so konzipiert, dass Kunden die geeignete Kombination aus Kurz-, Lang- und neuartigen Ultra-Langstrecken-Sensoren mit Wahrnehmungssoftware und zusätzlichen Sensoreingaben kombinieren können.

     

    Auf der IAA wird MicroVision anhand mehrerer Referenzkonfigurationen und Technologiedemonstrationen zeigen, wie dieser Ansatz in Anwendungen für die Automobilindustrie, Nutzfahrzeuge und autonome Fahrzeuge umgesetzt werden kann.

     

    „Bei der Zukunft der Wahrnehmung geht es nicht darum, einen einzigen Sensor oder eine einzige Konfiguration zu finden, die für alles geeignet ist“, sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. „Unterschiedliche Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen, und wir glauben, dass es in Zukunft darauf ankommen wird, den Kunden die Flexibilität zu geben, die richtige Wahrnehmungslösung für das jeweilige Problem zu entwickeln, das sie lösen möchten. Auf der IAA werden wir zeigen, wie MicroVision Hardware, Software und Sensorintegration zusammenführt, um dies zu ermöglichen.“

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