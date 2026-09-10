Bots zwingen Toniebox-Firma Tonies beim Online-Verkauf in die Knie
- Bots torpedieren den Tonies-Verkauf im Internet
- Kunden scheitern an leeren Warenkörben beim Kauf
- Tonies erhöhen Schutzmaßnahmen gegen Bot-Attacken
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Unseriöse Händler haben den Online-Verkauf des Tonie-Figuren-Herstellers nach dessen Angaben mit automatisierten Computerprogrammen - sogenannten Bots - torpediert. Nachdem die Firma Tonies am Mittwoch auf ihrer Webseite den Verkauf von Weihnachtsfiguren begonnen hatte, gingen viele Kunden leer aus und Bestellversuche scheiterten. In sozialen Medien brachten einige Kunden ihren Frust zum Ausdruck. Plötzlich sei der zuvor gefüllte Warenkorb wieder leer gewesen, schrieb eine Nutzerin auf Instagram. "Ich fühle mich echt veräppelt."
Die für Kinder konzipierte Toniebox wird seit 2016 verkauft. Figuren, sogenannte Tonies, werden auf eine würfelförmige Lautsprecher-Box gesetzt, um Inhalte wie Hörspiele und Musik abzuspielen oder etwas Eigenes aufzunehmen. Zudem gibt es Figuren mit Wissens- und Lerninhalten.
Immer wieder Bot-Attacken
Das Unternehmen veröffentlichte nach den Verkaufsproblemen ein Entschuldigungsschreiben an die Kundschaft: "Es tut uns aufrichtig leid, dass es momentan nicht so läuft, wie es sollte." Der Firma sei bekannt, dass Wiederverkäufer regelmäßig versuchten, sich mit Bots größere Mengen unserer Produkte zu sichern. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.
Obwohl Serverkapazitäten erhöht und Maßnahmen gegen Bots auf den Weg gebracht worden waren, hätten Bots dieses Mal "mit ihrer schieren Menge an Anfragen unsere Seite lahmlegen" können, hieß es von Tonies. Die Online-Nachfrage von Menschen sei am Mittwoch hoch gewesen. "Zusätzlich dazu haben massenhafte, automatisierte Bot-Anfragen gleichzeitig auf unserer Seite eingeschlagen." Dem in sozialen Medien geäußerten Verdacht der künstlichen Verknappung - dass also eine Ware knapp gehalten wird, um den Kaufanreiz zu erhöhen - widersprach die Firma. Man habe die Produktionsmengen deutlich erhöht./wdw/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 11,60 auf Tradegate (10. September 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,500Euro. Von den letzten 2 Analysten der tonies Registered (A) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von +45,55 %/+71,23 % bedeutet.
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Heute fetter Rücksetzer.
Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):
"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"
gibts doch nicht...
Marktlage hin oder her, werde es nie verstehen.
ich kaufe dennoch langsam weiter nach