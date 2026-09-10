Börsenstart USA - 10.09. - US Tech 100 schwach -1,13 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:03) bei 52.093,54 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,73 %, Coca-Cola +1,61 %, Salesforce +1,25 %, Apple +1,11 %, 3M -1,47 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,58 %, Caterpillar -2,14 %, Sherwin-Williams -1,62 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.082,46 PKT und fällt um -1,13 %.

Top-Werte: SpaceX +5,19 %, Comcast (A) +2,49 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +1,98 %, Palo Alto Networks +1,96 %, Autodesk +1,88 %

Flop-Werte: Astera Labs -6,19 %, Intel -5,68 %, Lam Research -4,97 %, Western Digital -4,80 %, KLA Corporation -4,52 %

Der US 500 steht bei 7.586,09 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: Centene +5,42 %, Elevance Health +5,03 %, Philip Morris International +3,50 %, Humana +3,21 %, Archer Daniels Midland Company +2,94 %

Flop-Werte: Freeport-McMoRan -7,75 %, Vertiv Holdings Registered (A) -6,20 %, Intel -5,68 %, Lam Research -4,97 %, Western Digital -4,80 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

