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    Besonders beachtet!

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    Salzgitter Aktie im freien Fall - 10.09.2026

    Kursbewegung von -6,75 % bei Salzgitter am 10.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie im freien Fall - 10.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2026

    Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 55,98 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,75 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,05  entspricht. Die Salzgitter Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,92 % wieder ab und notiert heute bei 55,98. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Salzgitter nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +3,86 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +6,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +46,08 %.

    Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,34 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,24 %
    1 Monat +12,50 %
    3 Monate +3,86 %
    1 Jahr +167,76 %
    Stand: 10.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,38 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 10.09. - AT 20 stark +0,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ThyssenKrupp, voestalpine und Co.

    ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,52 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,12 %. ArcelorMittal notiert im Minus, mit -2,96 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Salzgitter Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Salzgitter Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Salzgitter

    -6,83 %
    +5,44 %
    +11,60 %
    +3,95 %
    +167,65 %
    +128,55 %
    +82,90 %
    +109,97 %
    +9.216,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Markt Bote
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