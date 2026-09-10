Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Adidas-Aktie und die Frage, ob alte Tiefs erneut getestet werden. Charttechnisch wird die laufende Korrektur nach dem kräftigen Anstieg als plausibel, zugleich aber als überverkauft bewertet; mögliche Marken reichen von unter 135 bis etwa 100 Euro, während langfristig ein Ausbruch Richtung 600 Euro erwartet wird. Fundamental werden eine durchwachsene China-Nachfrage, hoher Wettbewerbs- und Modedruck sowie unveränderte Geschäftsperspektiven diskutiert. RBC bestätigt „Outperform“ mit 200 Euro Kursziel.