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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,81 %.

    adidas
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,17 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Adidas-Aktie und die Frage, ob alte Tiefs erneut getestet werden. Charttechnisch wird die laufende Korrektur nach dem kräftigen Anstieg als plausibel, zugleich aber als überverkauft bewertet; mögliche Marken reichen von unter 135 bis etwa 100 Euro, während langfristig ein Ausbruch Richtung 600 Euro erwartet wird. Fundamental werden eine durchwachsene China-Nachfrage, hoher Wettbewerbs- und Modedruck sowie unveränderte Geschäftsperspektiven diskutiert. RBC bestätigt „Outperform“ mit 200 Euro Kursziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,20 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,71 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die charttechnische Schulter-Kopf-Schulter-Formation und mögliche Rückgänge auf etwa 90 beziehungsweise 80 Euro. Zugleich werden eine erwartete fünfte Welle, zuletzt drei Gewinntage und die Chance auf eine Rally diskutiert. Einige Anleger wollen halten oder bei 80 Euro aufstocken. Fundamental gilt die langfristig attraktive Energiebranche als stützender Faktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,92 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Scout24
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,66 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 59,60% PUT: 40,40%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,19 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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