Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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adidas
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 2
Performance 1M: -15,17 %
Performance 1M: -15,17 %
? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Adidas-Aktie und die Frage, ob alte Tiefs erneut getestet werden. Charttechnisch wird die laufende Korrektur nach dem kräftigen Anstieg als plausibel, zugleich aber als überverkauft bewertet; mögliche Marken reichen von unter 135 bis etwa 100 Euro, während langfristig ein Ausbruch Richtung 600 Euro erwartet wird. Fundamental werden eine durchwachsene China-Nachfrage, hoher Wettbewerbs- und Modedruck sowie unveränderte Geschäftsperspektiven diskutiert. RBC bestätigt „Outperform“ mit 200 Euro Kursziel.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 3
Performance 1M: -10,20 %
Performance 1M: -10,20 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 4
Performance 1M: -5,71 %
Performance 1M: -5,71 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die charttechnische Schulter-Kopf-Schulter-Formation und mögliche Rückgänge auf etwa 90 beziehungsweise 80 Euro. Zugleich werden eine erwartete fünfte Welle, zuletzt drei Gewinntage und die Chance auf eine Rally diskutiert. Einige Anleger wollen halten oder bei 80 Euro aufstocken. Fundamental gilt die langfristig attraktive Energiebranche als stützender Faktor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 5
Performance 1M: -8,92 %
Performance 1M: -8,92 %
Scout24
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 6
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 59,60%
|PUT: 40,40%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,19 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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