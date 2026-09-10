Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von über 6 % trotz Goldman-Sachs-Kursziel von 100 Euro. Einige Anleger orientieren sich an technischen Indikatoren und erwägen Verkäufe um 62 Euro, andere sehen bei Kursrückgängen Einstiegschancen. Fundamental werden die HCSS-Übernahme, deren Finanzierung und die Übernahme von rund 450 Mio. Euro Schulden diskutiert. Chancen sieht man in US-Expansion, Kostendruck im Bau und KI-Lösungen wie Bluebeam.