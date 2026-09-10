Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,71 %
Performance 1M: -6,46 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: -2,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: -14,58 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,14 %
Performance 1M: +5,61 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: -6,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +4,31 %
Tagesperformance: -2,33 %
Performance 1M: -8,92 %
Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: -7,16 %