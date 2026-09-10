Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 10.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Adidas-Aktie und die Frage, ob alte Tiefs erneut getestet werden. Charttechnisch wird die laufende Korrektur nach dem kräftigen Anstieg als plausibel, zugleich aber als überverkauft bewertet; mögliche Marken reichen von unter 135 bis etwa 100 Euro, während langfristig ein Ausbruch Richtung 600 Euro erwartet wird. Fundamental werden eine durchwachsene China-Nachfrage, hoher Wettbewerbs- und Modedruck sowie unveränderte Geschäftsperspektiven diskutiert. RBC bestätigt „Outperform“ mit 200 Euro Kursziel.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 2
Performance 1M: +0,79 %
Performance 1M: +0,79 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 3
Performance 1M: -5,71 %
Performance 1M: -5,71 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die charttechnische Schulter-Kopf-Schulter-Formation und mögliche Rückgänge auf etwa 90 beziehungsweise 80 Euro. Zugleich werden eine erwartete fünfte Welle, zuletzt drei Gewinntage und die Chance auf eine Rally diskutiert. Einige Anleger wollen halten oder bei 80 Euro aufstocken. Fundamental gilt die langfristig attraktive Energiebranche als stützender Faktor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 4
Performance 1M: -16,31 %
Performance 1M: -16,31 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 5
Performance 1M: -8,92 %
Performance 1M: -8,92 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 6
Performance 1M: -1,39 %
Performance 1M: -1,39 %
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