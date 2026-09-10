Surmodics erweitert seine Kapazitäten für die Beschichtung von Medizinprodukten in Irland

BALLINASLOE, COUNTY GALWAY, IRLAND / ACCESS Newswire / 10. September 2026 / Surmodics, Inc. gab heute die Erweiterung seiner Beschichtungskapazitäten für Medizinprodukte in Galway, Irland, bekannt und verbessert damit den Zugang zu den Performance Coatings und Beschichtungsdienstleistungen des Unternehmens für Hersteller von medizinischen Produkten in ganz Irland und Europa.

Die Anlage verfügt nun über spezielle Reinraumumgebungen, die für Beschichtungsdienstleistungen für Medizinprodukte konzipiert sind, und bringt die fast 50-jährige Erfahrung von Surmodics im Bereich der Beschichtungstechnik näher an eines der weltweit führenden Zentren der Medizintechnik heran. „In Irland gibt es eine bedeutende Konzentration von Medizinprodukteherstellern und Technologieinnovatoren, was das Land zu einem wichtigen Markt für Surmodics und unsere Kunden macht“, sagte Damien Kilcommons, Vice President of Site Operation am Standort in Irland. „Durch den Aufbau spezieller Beschichtungskapazitäten in Irland können wir enger mit Kunden in der Region zusammenarbeiten und jahrzehntelanges Wissen in der Beschichtungswissenschaft, Prozesskompetenz und technischen Support näher an ihre Entwicklungs- und Fertigungsteams heranbringen.“

Der Standort in Irland stärkt die Fähigkeit von Surmodics, medizintechnische Unternehmen von der frühen Entwicklungsphase bis zur Markteinführung zu unterstützen. Kunden können Surmodics für die Prüfung der Beschichtungsdurchführbarkeit, die Prozessentwicklung, Beschichtungsdienstleistungen und analytische Tests beauftragen und dabei mit technischen Teams zusammenarbeiten, die die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Materialien der Medizinprodukte und den Leistungsanforderungen verstehen.

Das Beschichtungsportfolio von Surmodics umfasst hydrophile, hämokompatible, antimikrobielle und arzneimittelabgebende Technologien, die darauf ausgelegt sind, die Leistung einer breiten Palette von Medizinprodukten zu verbessern. Das Unternehmen bietet zudem sowohl UV- als auch thermisch aushärtende Beschichtungsplattformen an, wodurch Kunden je nach Produktsubstrat, Geometrie, Leistungsanforderungen und Fertigungsbedürfnissen verschiedene Optionen zur Auswahl haben.