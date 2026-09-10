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    UMT United Mobility Technology: HV besiegelt WAYDEAR und Agentic AI

    Die UMT United Mobility Technology AG steht vor einem Namenswechsel: Als WAYDEAR AG will das Unternehmen seinen Fokus auf agentenbasierte KI-Lösungen schärfen.

    UMT United Mobility Technology: HV besiegelt WAYDEAR und Agentic AI
    • Die UMT United Mobility Technology AG lädt für den 21. Oktober 2026 zu einer außerordentlichen Hauptversammlung in München ein. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Umfirmierung in „WAYDEAR AG“.
    • Die Umbenennung soll den vollzogenen Wandel zum Anbieter agentenbasierter KI-Lösungen („Agentic AI“) widerspiegeln.
    • Das Unternehmen automatisiert dokumentenintensive und regulatorische Geschäftsprozesse im Mittelstand, insbesondere mit dem Catchflow Agent für EU-Importe sowie UMS Vision AI für Transport und Logistik.
    • Als Referenzkunden wurden unter anderem NORDFROST für die CATCH-Automatisierung und EYE Logistics für UMS Vision AI gewonnen; weitere Kunden kamen hinzu.
    • Die Unternehmensprognose bleibt unverändert: EBITDA-Break-even auf Monatsbasis bis Ende 2026 sowie 1,2 bis 1,5 Mio. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2027 bei einer Rohertragsmarge von 60 bis 70 Prozent.
    • Für Aktionäre ändert sich zunächst nichts: ISIN (DE000A40ZVU2) und WKN (A40ZVU) bleiben bestehen, ein neues Börsenkürzel wird nach der Handelsregistereintragung beantragt; ein Handlungsbedarf besteht nicht.

    Der Kurs von UMT United Mobility Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,30 % im Minus.


    UMT United Mobility Technology

    -2,78 %
    -3,67 %
    +9,38 %
    -16,67 %
    -50,93 %
    -41,50 %
    -87,96 %
    -90,57 %
    -90,00 %
    ISIN:DE000A40ZVU2WKN:A40ZVU
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