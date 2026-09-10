Urteil zu Schadenersatzzahlung bei Benachteiligung im Beruf

ERFURT (dpa-AFX) - Arbeitnehmer haben nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bei erwiesener Benachteiligung im Beruf einen Anspruch auf Schadenersatz, der nicht automatisch zeitlich begrenzt ist. Arbeitgeber seien in einem solchen Fall - beispielsweise bei einer erwiesenen Benachteiligung bei einer Stellenbesetzung - zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet. Doch auch dabei gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, heißt es in einer Entscheidung der höchsten deutschen Arbeitsrichter in einem Fall aus Hessen (8 AZR 153/25).

Die Haftung für Verdienstausfallschäden eines im Stellenbesetzungsverfahren unzulässig benachteiligten Bewerbers könne dann entfallen, wenn der Zusammenhang zwischen Benachteiligung und Schaden nicht mehr bestehe, erklärte der Achte Senat in Erfurt. "Dies kann der Fall sein, wenn der Bewerber eine neue angemessene Beschäftigung gefunden und sie sich verfestigt hat", so die Richter.