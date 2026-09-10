Satelliten-Boom: Airbus sichert sich gleich mehrere Großaufträge

Airbus baut sein Geschäft mit Satelliten und Verteidigungssystemen weiter aus. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern hat gleich mehrere neue Aufträge erhalten. Dabei geht es um das europäische Satellitenprogramm IRIS², zusätzliche OneWeb-Satelliten für Eutelsat und neue Drohnensysteme für die französischen Streitkräfte.

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Airbus Defence and Space hat mit Eutelsat einen ersten Vertrag zur Entwicklung und Produktion der Satelliten für die erste Ebene des europäischen IRIS²-Netzes unterzeichnet. Damit können Airbus und Thales Alenia Space mit den Arbeiten beginnen.

IRIS² soll Europa eine sichere und widerstandsfähige Kommunikationsinfrastruktur aus dem All bieten. Die erste Ebene des Low-Earth-Orbit-Segments soll mindestens 66 Satelliten umfassen und bis 2029 geliefert werden. Airbus produziert die Plattformen und übernimmt die Integration der Satelliten. Thales Alenia Space liefert die Nutzlasten.

"Es ist mir eine Ehre, einen Beitrag zu diesem strategischen Programm zu leisten, das die digitale Souveränität und die strategische Autonomie Europas stärken wird", erklärte Alain Fauré, Chef der Space Systems bei Airbus Defence and Space. Airbus wolle dabei seine Erfahrung mit großen Satellitenkonstellationen nutzen.

229 weitere Satelliten für Eutelsat

Parallel hat Eutelsat weitere 229 OneWeb-Satelliten bei Airbus bestellt. Sie kommen zusätzlich zu den bereits georderten 440 Satelliten. Damit steigt die Zahl der neuen OneWeb-Satelliten aus Airbus-Produktion auf insgesamt 669.

Die Fertigung erfolgt in Toulouse. Die zusätzlichen Satelliten sollen die bestehende Konstellation verstärken und ältere Einheiten schrittweise ersetzen. Eutelsat betreibt bereits mehr als 600 OneWeb-Satelliten in einer Höhe von rund 1.200 Kilometern.

"Die geplante Erweiterung um weitere 229 Satelliten wird OneWeb weiter stärken", sagte Eutelsat-Chef Jean-François Fallacher. Gemeinsam mit IRIS² entstehe eine wichtige Perspektive für das weitere Wachstum des Geschäfts mit Satellitenkommunikation.

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Auch Verteidigungsgeschäft wächst

Zusätzlich erhielt Airbus Helicopters einen Auftrag der französischen Aeronautical Maintenance Directorate über vier U050-Capa-X-Systeme. Jeweils zwei Systeme sind für die französische Marine und das Heer vorgesehen. Die Auslieferung soll 2027 beginnen.

Die Drohne wiegt 120 Kilogramm, erreicht eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und kann bis zu zehn Stunden in der Luft bleiben. Nach erfolgreichen Tests mit französischen Streitkräften soll das System nun in die operative Phase eintreten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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