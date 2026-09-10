Ölpreise steigen weiter - Brent klettert zeitweise bis auf fast 106 US-Dollar
- Ölpreise steigen wegen der Nahost-Eskalation weiter
- Brent steigt um 3,08 Prozent auf 104,33 Dollar
- Erdgas verteuert sich auf 81,56 Euro je MWh
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihren Höhenflug angesichts der sich verschärfenden Lage im Nahen Osten fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 104,33 US-Dollar. Das waren 3,08 Prozent mehr als am Vortag. In der Spitze stieg der Brentpreis am Nachmittag kurzzeitig bis auf 105,82 US-Dollar.
Neben der sich verschärfenden Lage im Iran-Krieg sind die Märkte auch wegen der Situation im Jemen beunruhigt. Die Huthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Landes eingenommen. Damit rückt die von Iran unterstützte Miliz noch näher an die Meerenge Bab al-Mandab heran, einen der wichtigsten Engpässe für den internationalen Schiffsverkehr. Pakistan hat unterdessen den Iran nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Islamabad angesichts der eskalierenden Kämpfe im Jemen mehrfach aufgefordert, die mit Teheran verbündeten Huthi zu zügeln.
Beim Krieg zwischen den USA und dem Iran ist keine Entspannung in Sicht. Die iranischen Streitkräfte sind im Krieg gegen die USA nach Angaben ihrer Militärführung bereit für "Blitzoffensiven" zur Landesverteidigung. "Heute sind wir bereit, an jedem Punkt des Landes mit hoher Geschwindigkeit präsent zu sein und den Feind, in welcher Lage er sich auch befinden mag, zu vernichten", sagte Hassan Hassansadeh, Kommandeur für die Bodentruppen der Revolutionsgarden im Großraum Teheran, laut iranischen Medien.
Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran konzentrierte sich zuletzt auf gegenseitigen Beschuss am Persischen Golf im Streit um die Straße von Hormus. In den vergangenen Monaten gab es jedoch auch immer wieder Spekulationen über eine begrenzte Bodenoffensive der USA, um etwa strategische Inseln vor der iranischen Südküste einzunehmen.
Die wiederaufgeflammten Kämpfe der vergangenen Woche beendeten eine Phase relativer Ruhe und trieben die Preise für Öl und Erdgas nach oben. Noch liegt der aber unter dem Jahreshoch von 126 US-Dollar je Barrel aus dem April.
Der Preis für europäisches Erdgas hat am Donnerstag ebenfalls seinen Höhenflug fortgesetzt. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam über 80 Euro je Megawattstunde (MWh) stieg um 2,90 Prozent auf 81,56 Euro. Am Mittwoch war er erstmals seit Ende 2022 über 80 Euro je Megawattstunde (MWh) gestiegen./jsl/nas
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USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Die Einnahme der Stadt Mocha durch die Huthi ist ein Ereignis, das weit über den Jemen hinausgeht. Mehrere unabhängige Quellen – darunter Reuters und Al Jazeera – bestätigen, dass die Huthi die Kontrolle über den historischen Hafen an der Südwestküste übernommen haben. Die jemenitischen Regierungstruppen haben sich zurückgezogen und eine alternative Kommandozentrale südlich der Stadt eingerichtet.
Die strategische Bedeutung
Der Verteidigungsanalyst Wolfgang Pusztai hat die Konsequenzen präzise zusammengefasst:
1. Kontrolle über die Küste: Mit Mocha und der Provinz Al-Hudeida kontrollieren die Huthi nun praktisch die gesamte jemenitische Westküste am Roten Meer.
2. Bab al-Mandab wird verwundbar: Die Meerenge ist nur etwa 20 km breit – im Vergleich zu 50 km bei der Strasse von Hormus. Das bedeutet, dass die Huthi die Passage allein mit Artillerie kontrollieren könnten, ohne auf Drohnen oder Raketen angewiesen zu sein.
3. Folgen für den Schiffsverkehr: Bereits jetzt passieren nur noch etwa 25 Frachtschiffe den Bab al-Mandab – gegenüber einem Durchschnitt von 27 in den letzten zehn Tagen. Die Huthi haben seit Beginn ihrer Blockade am 22. Juli acht saudische Öltanker angegriffen und 29 weitere zur Umkehr gezwungen.
Die geopolitische Dimension
Die Entwicklung ist Teil einer größeren Verschiebung. Der Iran hat bereits die Strasse von Hormus de facto blockiert. Mit der Kontrolle über Bab al-Mandab durch die Huthi entsteht eine zweite Zange um die globale Energieversorgung. Saudi-Arabien verliert damit seine letzte alternative Exportroute für Öl.
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Huthi nicht einfach ein Proxy Irans sind. Sie kämpfen ihren eigenen Krieg, mit eigenen Zielen und eigener Strategie. Der Druck auf Teheran – etwa durch Pakistan und die Türkei – wird daran wenig ändern. Wie der Analyst Pusztai es formulierte: „At the very end, the Houthis have their own will.“
Die wirtschaftlichen Konsequenzen
· Die saudi-arabische Raffinerie in Jazan (Kapazität: 400'000 Barrel pro Tag) wurde nach zwei Huthi-Angriffen auf unbestimmte Zeit stillgelegt.
· Der Ölpreis für Brent notiert bereits über 100 US-Dollar pro Barrel.
· Die Kombination aus blockierter Strasse von Hormus und bedrohtem Bab al-Mandab bedeutet, dass Saudi-Arabien über keine alternative Exportroute mehr verfügt.
Fazit
Die Einnahme von Mocha ist kein lokales Ereignis. Sie ist ein weiterer Schritt in einer Eskalation, die den globalen Energiefluss zunehmend einschränkt. Die zweite Zange um die Ölversorgung schliesst sich – und die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie stark die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein werden.
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