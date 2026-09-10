Hydro_23 schrieb heute 12:10

Die Huthi und die zweite Zange: Was die Einnahme von Mocha für den Welthandel bedeutet



Die Einnahme der Stadt Mocha durch die Huthi ist ein Ereignis, das weit über den Jemen hinausgeht. Mehrere unabhängige Quellen – darunter Reuters und Al Jazeera – bestätigen, dass die Huthi die Kontrolle über den historischen Hafen an der Südwestküste übernommen haben. Die jemenitischen Regierungstruppen haben sich zurückgezogen und eine alternative Kommandozentrale südlich der Stadt eingerichtet.



Die strategische Bedeutung



Der Verteidigungsanalyst Wolfgang Pusztai hat die Konsequenzen präzise zusammengefasst:



1. Kontrolle über die Küste: Mit Mocha und der Provinz Al-Hudeida kontrollieren die Huthi nun praktisch die gesamte jemenitische Westküste am Roten Meer.

2. Bab al-Mandab wird verwundbar: Die Meerenge ist nur etwa 20 km breit – im Vergleich zu 50 km bei der Strasse von Hormus. Das bedeutet, dass die Huthi die Passage allein mit Artillerie kontrollieren könnten, ohne auf Drohnen oder Raketen angewiesen zu sein.

3. Folgen für den Schiffsverkehr: Bereits jetzt passieren nur noch etwa 25 Frachtschiffe den Bab al-Mandab – gegenüber einem Durchschnitt von 27 in den letzten zehn Tagen. Die Huthi haben seit Beginn ihrer Blockade am 22. Juli acht saudische Öltanker angegriffen und 29 weitere zur Umkehr gezwungen.



Die geopolitische Dimension



Die Entwicklung ist Teil einer größeren Verschiebung. Der Iran hat bereits die Strasse von Hormus de facto blockiert. Mit der Kontrolle über Bab al-Mandab durch die Huthi entsteht eine zweite Zange um die globale Energieversorgung. Saudi-Arabien verliert damit seine letzte alternative Exportroute für Öl.



Gleichzeitig zeigt sich, dass die Huthi nicht einfach ein Proxy Irans sind. Sie kämpfen ihren eigenen Krieg, mit eigenen Zielen und eigener Strategie. Der Druck auf Teheran – etwa durch Pakistan und die Türkei – wird daran wenig ändern. Wie der Analyst Pusztai es formulierte: „At the very end, the Houthis have their own will.“



Die wirtschaftlichen Konsequenzen



· Die saudi-arabische Raffinerie in Jazan (Kapazität: 400'000 Barrel pro Tag) wurde nach zwei Huthi-Angriffen auf unbestimmte Zeit stillgelegt.

· Der Ölpreis für Brent notiert bereits über 100 US-Dollar pro Barrel.

· Die Kombination aus blockierter Strasse von Hormus und bedrohtem Bab al-Mandab bedeutet, dass Saudi-Arabien über keine alternative Exportroute mehr verfügt.



Fazit



Die Einnahme von Mocha ist kein lokales Ereignis. Sie ist ein weiterer Schritt in einer Eskalation, die den globalen Energiefluss zunehmend einschränkt. Die zweite Zange um die Ölversorgung schliesst sich – und die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie stark die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein werden.