Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 10.09.2026

Mit einer Performance von -6,45 % musste die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Baker Hughes Company Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,18€, mit einem Minus von -6,45 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Baker Hughes Company Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,01 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie damit um -8,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Baker Hughes Company Registered (A) +41,72 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,64 % im Plus-Minus-Bereich. Baker Hughes Company Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,20 % 1 Monat -4,38 % 3 Monate +0,01 % 1 Jahr +41,35 %

Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

Stand: 10.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 993 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,95 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Baker Hughes Company Registered (A)

Halliburton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,23 %.

Lohnt sich ein Investment in die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Baker Hughes Company Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.