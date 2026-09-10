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    Besonders beachtet!

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    Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 10.09.2026

    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie notiert am 10.09.2026 mit -6,45 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 10.09.2026

    Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

    Baker Hughes Company Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.09.2026

    Mit einer Performance von -6,45 % musste die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Baker Hughes Company Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,18, mit einem Minus von -6,45 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Baker Hughes Company Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,01 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie damit um -8,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Baker Hughes Company Registered (A) +41,72 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,64 % im Plus-Minus-Bereich. Baker Hughes Company Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Baker Hughes Company Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,20 %
    1 Monat -4,38 %
    3 Monate +0,01 %
    1 Jahr +41,35 %
    Stand: 10.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

    Es gibt 993 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,95 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Baker Hughes Company Registered (A)

    Halliburton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,23 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Baker Hughes Company Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Baker Hughes Company Registered (A)

    -6,05 %
    -8,78 %
    -4,53 %
    -0,11 %
    +38,60 %
    +58,87 %
    +170,12 %
    +26,41 %
    +304,48 %
    ISIN:US05722G1004WKN:A2DUAY
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