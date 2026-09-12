Seit 1999 ohne Dividendenkürzung – 6,5 Prozent Rendite und die Comeback-Chance

Und damit willkommen zu einem neuen Dividenden-Radar! Nachdem wir uns in der vergangenen Woche mit International Seaways ein Unternehmen angesehen haben, das zwar fast 20 Prozent Rendite, dafür aber über ein hochvolatiles Geschäftsmodell verfügt, wollen wir diesmal wieder Sicherheit und Verlässlichkeit stärker in den Fokus nehmen, bei gleichzeitig interessanter Rendite.

Viele Dividendenjäger suchen nach Unternehmen, die auch in schwierigen Zeiten zuverlässig ausschütten. Ein Name fällt dabei immer wieder: UPS . Der US-Logistikriese hat seit dem Börsengang im Jahr 1999 seine Dividende kein einziges Mal gekürzt. Nach Jahren unter Druck bietet die Aktie inzwischen eine Dividendenrendite von rund 6,5 Prozent, so viel wie selten zuvor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

United Parcel Service wurde bereits 1907 in Seattle gegründet, damals als kleiner Kurierdienst mit Fahrradboten. Mehr als ein Jahrhundert später gehört UPS zu den größten Logistikunternehmen der Welt. Heute betreibt der Konzern ein weltweites Netzwerk mit etwa 460.000 Mitarbeitern, Hunderten Sortierzentren, einer riesigen Fahrzeugflotte und einem globalen Luftfrachtnetz. UPS transportiert täglich Millionen Pakete und beliefert Unternehmen sowie Privatkunden in mehr als 200 Ländern und Regionen. Die Stärke des Geschäftsmodells liegt in den enormen Eintrittsbarrieren. Ein Konkurrent kann nicht einfach ein vergleichbares Netzwerk aus Infrastruktur, Zustellern und Logistikstandorten aufbauen.

Seit dem Börsengang 1999 hat UPS seine Aktionäre regelmäßig am Erfolg beteiligt. Die Dividende wurde nie gestrichen oder gekürzt. Aktuell zahlt das Unternehmen 1,64 US-Dollar je Aktie pro Quartal, also 6,56 US-Dollar pro Jahr. Bei einem Aktienkurs von 100,28 US-Dollar ergibt das eine Rendite von 6,54 Prozent. Damit gehört UPS aktuell zu den attraktivsten renditestarken Qualitätswerten im US-Markt. Die Stärke liegt in der außergewöhnlichen Stabilität der Ausschüttung. Der Logistiker hat durch die Dotcom-Krise, die Finanzkrise, die Corona-Pandemie und verschiedene Konjunkturabschwünge hindurch Dividenden gezahlt hat. Für das laufende Jahr erwarten Analysten allerdings, dass die Dividenden nicht angehoben werden, sondern konstant wie im Vorjahr bei 6,56 US-Dollar bleiben. Drei Ausschüttungen gab es 2026 bereits, UPS bleibt also noch die vierte Anfang Dezember, um die seit 16 Jahren bestehenden Erhöhungen fortzusetzen oder die Dividende konstant zu halten.

Kommt der Turnaround?

Ein Grund für die hohe Rendite ist aber auch die schwache Kursentwicklung. Während der Pandemie profitierte der Konzern massiv vom boomenden Onlinehandel. Die Paketmengen schossen nach oben. Doch nach dem Ende des Corona-Booms normalisierte sich die Nachfrage wieder und gleichzeitig stiegen die Kosten. Besonders belastend war der neue Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Teamsters. Die höheren Lohnkosten trafen UPS genau in einer Phase, in der die Paketvolumina zurückgingen.

Hinzu kam die Abhängigkeit von Amazon. Der Onlinehändler war lange einer der größten Kunden von UPS, brachte aber vergleichsweise niedrige Margen. UPS hat deshalb bewusst begonnen, weniger profitable Sendungen zurückzufahren und stärker auf margenstärkere Bereiche zu setzen. Dadurch gerieten erstmal Umsatz und Gewinn unter Druck, die Aktie verlor deutlich.

UPS hat als Reaktion darauf ein großes Effizienzprogramm gestartet. Unter dem Namen "Efficiency Reimagined" und durch die Netzwerkoptimierung sollen allein 2026 rund 3 Milliarden US-Dollar eingespart werden. Dazu gehören unter anderem Standortschließungen, Automatisierung und ein schlankeres Netzwerk. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus weg vom reinen Paketvolumen hin zu profitableren Geschäftsfeldern. Besonders interessant ist die Gesundheitslogistik. Medikamente, Biotech-Produkte und temperaturkontrollierte Transporte bieten höhere Margen und langfristiges Wachstumspotenzial. Der Konzern muss also nicht zwingend wieder die Paketmengen aus den Boomjahren erreichen. Bereits eine Verbesserung der Margen könnte die Gewinne deutlich steigern.

Im zweiten Quartal 2026 zeigte UPS erste Anzeichen einer Stabilisierung. Der Umsatz stieg um 6,8 Prozent auf 22,8 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte operative Gewinn um 12 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar zulegte. Die operative Marge verbesserte sich auf 9,2 Prozent (zuvor 8,8 Prozent). Das Management hob zudem die Jahresprognose an und erwartet für 2026 rund 91,2 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie einen bereinigten operativen Gewinn von etwa 8,65 Milliarden US-Dollar.

Risiken bleiben

Die größte Gefahr ist, dass die Probleme nicht nur vorübergehend sind. Der Paketmarkt könnte dauerhaft langsamer wachsen als früher. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerbsdruck durch Konkurrenten wie Amazon Logistics, FedEx, DHL und andere Anbieter hoch. Auch die Dividende steht stärker unter Beobachtung als in der Vergangenheit. Zwar wurde sie nie gekürzt, doch die Ausschüttungsquote ist wegen der schwächeren Gewinne deutlich gestiegen. Die Frage ist also, ob UPS die Profitabilität wieder steigern kann, bevor die hohe Dividendenlast zum Problem wird.

Analysten raten im Schnitt zum Aufstocken der Aktie. Die 29 von MarketScreener erfassten Experten geben ihr ein mittleres Kursziel von 116,08 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 15,8 Prozent entspricht.

Fazit: Qualitätswert am Wendepunkt?

UPS hat seit 1999 keine Dividendenkürzung durchgeführt, verfügt über eines der stärksten Logistiknetzwerke der Welt und bietet Anlegern aktuell eine Rendite von rund 6,5 Prozent. Ein Wermutstropfen ist der schwache Aktienkurs. Wenn es UPS gelingt, die Kosten wie geplant zu senken, profitablere Geschäftsbereiche auszubauen und die Margen wieder zu steigern, könnte die Aktie vor einer Erholung stehen. Wer dagegen glaubt, dass der Paketmarkt dauerhaft schwieriger wird, sieht in der hohen Dividende eher eine Warnung. Für langfristige Einkommensinvestoren könnte UPS dennoch ein interessanter Dividendenzahler mit Krisenerfahrung und einer möglichen Comeback-Story sein.

12.000 Euro Dividende: So viel Kapital wäre nötig

Bei einer Dividendenrendite von rund 6,5 Prozent wären für eine jährliche Bruttodividende von 12.000 Euro rechnerisch etwa 183.000 Euro Investment notwendig. Die Rechnung zeigt den Unterschied zu zyklischen Hochdividendenwerten wie Tankerreedern: Bei UPS kauft der Anleger nicht eine außergewöhnliche Marktphase, sondern einen etablierten Konzern mit jahrzehntelanger Historie. Zum Vergleich: Bei der hochvolatilen Aktie von International Seaways betrug der Einsatz lediglich 62.000 Euro und bei dem REIT VICI Properties mit einem stabilen Immobilien-Cashflow 172.000 Euro. Die steuerliche Behandlung ist wie bei allen anderen US-Werte, die wir bislang im Radar hatten, unkompliziert..

Übersicht zur Dividende von UPS

Marktkapitalisierung: 85,3 Milliarden US-Dollar (73,5 Milliarden Euro)

Dividendenrendite für 2025: 6,61 %, 2026e 6,54 %

Dividende erhöht: 16 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 27 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 27 Jahre

Frequenz: viermal jährlich, gewöhnlich März, Juni, September und Dezember

Zeitplan

05.08.2026: Dividendenvorschlag

17.08.2026: Ex-Tag/Record Date

03.09.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2030e 8,90e 8,92e 2029e 4,99e 5,00e 2028e 6,67e 6,69e 2027e 6,56e 6,58e 2026e 6,54e 6,56e 2025 6,61 6,56 2024 5,17 6,52 2023 4,12 6,48 2022 3,50 6,08 2021 1,90 4,08 2020 2,40 4,04

* Quellen: UPS, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise ab 2026 der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.





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