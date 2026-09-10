Die Auszeichnung durch das TIME-Magazin beflügelt VinFasts globalen Aufstieg

An einem regnerischen Dienstagmorgen in Paris würde ein Autofahrer, der an einer roten Ampel auf dem Boulevard Haussmann wartet, das Markenzeichen des neben ihm stehenden SUV vielleicht nicht sofort erkennen. Tausende Kilometer entfernt könnte ein Autofahrer in Kalifornien einen ähnlichen Moment erleben, wenn er dasselbe Markenzeichen auf einer amerikanischen Straße sieht. Es ist weder deutsch noch einer der bekannten asiatischen Namen, die in etablierten Automobilmärkten allgegenwärtig sind. Es gehört zu VinFast , einer vietnamesischen Automobilmarke, die in Europa und Nordamerika stetig an Präsenz gewinnt und deren globale Entwicklung die viel größere Geschichte des Mutterkonzerns Vingroup widerspiegelt.

PARIS, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Diese Erfolgsgeschichte erreichte dieses Jahr einen neuen Meilenstein. Vingroup belegt Platz 340 im TIME-Ranking der „World's Best Companies 2026", das in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista erstellt wurde. Damit zählt das Unternehmen zu den 350 besten der Welt und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 500 Plätze. Vingroup ist das einzige vietnamesische Unternehmen, das zwei Jahre in Folge in der Liste vertreten ist.

Ein Ranking, das auf mehr als nur Wachstum basiert

TIME und Statista bewerten Unternehmen nicht allein nach ihrer Größe. Ihre Methodik berücksichtigt drei Dimensionen: Umsatzwachstum, Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeitstransparenz. Vingroup erreichte eine Gesamtpunktzahl von 81 von 100 und verbesserte sich damit weltweit von Platz 817 auf Platz 340.

Die Umsatzzahlen, die dieser Bewertung zugrunde liegen, sind beachtlich. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Vingroup einen konsolidierten Nettoumsatz von 222,9 Billionen VND, ein Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern erreichte 20,904 Billionen VND und übertraf damit den Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2025 um mehr als das Viereinhalbfache. Dieses Wachstum wurde maßgeblich von den Geschäftsbereichen Industrieproduktion und Immobilien getragen, was Vingroup in der Umsatzbewertung die Bestnote „Hervorragend" einbrachte.