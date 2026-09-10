Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.366,67USD pro Feinunze und notiert damit -0,80 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,53USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,08 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,77USD und verzeichnet ein Plus von +4,06 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 100,28USD und verzeichnet ein Plus von +3,71 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.302,00 USD -5,10 % Platin 1.810,50 USD -5,51 % Kupfer London Rolling 14.210,31 USD -4,02 % Aluminium 3.271,14 PKT -1,55 % Erdgas 2,781 USD -0,85 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -5,51 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.09.26, 17:29 Uhr.