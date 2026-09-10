Weltweit im Fokus: TIME-Auszeichnung beflügelt VinFasts Aufstieg
Vom nationalen Pionier zum globalen Vorreiter: Vingroup klettert im TIME-Ranking rasant nach oben und setzt neue Maßstäbe bei Wachstum, Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeit.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Vingroup belegt im TIME-Ranking „World’s Best Companies 2026“ Platz 340 und verbesserte sich damit um fast 500 Plätze; es ist das einzige vietnamesische Unternehmen, das zwei Jahre in Folge gelistet wurde.
- Die Bewertung von TIME und Statista berücksichtigt Umsatzwachstum, Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeitstransparenz. Vingroup erreichte 81 von 100 Punkten.
- Im ersten Halbjahr 2026 steigerte Vingroup den konsolidierten Nettoumsatz um 72 % auf 222,9 Billionen VND; der Gewinn nach Steuern lag mit 20,904 Billionen VND mehr als 4,5-mal über dem Vorjahreswert.
- Vingroup beschäftigt rund 400.000 Menschen in zwölf Ländern und verbessert seine Position bei der Mitarbeiterzufriedenheit weltweit deutlich.
- Die Gruppe baut ihr Nachhaltigkeitsökosystem durch ESG++-Stadtentwicklungsprojekte sowie Investitionen in Hochgeschwindigkeitszüge von VinSpeed und grüne Energie von VinEnergo aus.
- VinFast expandiert in Europa, Nordamerika und Asien mit Elektroautos, Elektrobussen sowie einem wachsenden Vertriebs-, Service- und Gebrauchtwagen-Netzwerk, um Elektromobilität zugänglicher zu machen.
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