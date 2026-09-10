Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street schwächeln: Mittelstand und Tech-Werte unter Druck
Die Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer – besonders Nebenwerte und Tech-Titel geraten unter Druck, während einige Standardwerte erstaunliche Stärke beweisen.
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Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten haben heute sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Leitindizes überwiegend schwächer tendiert. In Deutschland verzeichnet der DAX einen Rückgang von 0,62 % auf 25.354,58 Punkte und zeigt damit eine moderat negative Entwicklung. Deutlich schlechter präsentiert sich der MDAX, der 1,56 % einbüßt und auf 31.561,76 Punkte fällt. Auch der SDAX gibt nach und notiert mit einem Minus von 0,73 % bei 18.404,38 Punkten. Der TecDAX liegt ebenfalls im roten Bereich und verliert 1,30 % auf 3.936,17 Punkte. Damit gehören vor allem die Nebenwerte sowie die Technologiebranche in Deutschland zu den größeren Verlierern des Tages. Auch an der Wall Street zeigt sich ein schwächerer Markt: Der US-Leitindex US 30 (Dow Jones) gibt 0,56 % nach und steht bei 52.127,81 Punkten. Der breiter gefasste US 500 (S&P 500) verliert 0,49 % und notiert aktuell bei 7.600,18 Punkten. Im Vergleich zu den deutschen Märkten fallen die Verluste in den USA etwas moderater aus. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein international schwächerer Handelstag, wobei insbesondere die mittelgroßen und kleineren deutschen Werte (MDAX, SDAX) sowie Technologiewerte (TecDAX) überdurchschnittlich unter Druck stehen, während die großen Standardwerte in den USA relativ stabiler verbleiben.
DAX: Deutsche Börse vorn, Hochtief deutlich schwächerIm DAX setzte sich Deutsche Börse mit einem Plus von 2,64 Prozent an die Spitze. Fresenius legte 2,11 Prozent zu, Hannover Rück gewann 1,38 Prozent. Auf der Verliererseite büßte Siemens Energy 2,96 Prozent ein, während Zalando 3,84 Prozent verlor. Hochtief verzeichnete mit einem Minus von 6,26 Prozent den schwächsten Wert. Zwischen dem DAX-Spitzenreiter und dem Schlusslicht lag damit eine Differenz von 8,90 Prozentpunkten.
MDAX: Talanx führt, Salzgitter am EndeIm MDAX erzielte Talanx mit einem Plus von 3,33 Prozent den stärksten Anstieg. AUMOVIO rückte um 3,11 Prozent vor, AUTO1 Group um 2,37 Prozent. Dem standen deutliche Verluste gegenüber: Kion Group gab 6,60 Prozent nach, Bilfinger 6,93 Prozent. Salzgitter bildete mit einem Minus von 7,12 Prozent das Schlusslicht. Die Spanne zwischen dem besten und dem schwächsten MDAX-Wert betrug 10,45 Prozentpunkte.
SDAX: Redcare Pharmacy an der SpitzeRedcare Pharmacy war im SDAX mit einem Kursgewinn von 3,42 Prozent der Topwert. SAF-HOLLAND stieg um 2,56 Prozent, STO um 2,53 Prozent. Auf der negativen Seite verloren SMA Solar Technology 4,07 Prozent und Jungheinrich 4,47 Prozent. HYPOPORT fiel um 5,96 Prozent und wies damit den stärksten Rückgang auf. Zwischen Redcare Pharmacy und HYPOPORT lagen 9,38 Prozentpunkte.
TecDAX: Freenet gewinnt, SMA Solar Technology schwachIm TecDAX führte freenet die Gewinnerliste mit einem Plus von 1,96 Prozent an. Draegerwerk legte 1,80 Prozent zu, Carl Zeiss Meditec gewann 1,36 Prozent. SILTRONIC AG verlor dagegen 3,64 Prozent, Evotec gab 4,04 Prozent nach. SMA Solar Technology war mit einem Minus von 4,07 Prozent der schwächste Wert. Die Differenz zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht belief sich auf 6,03 Prozentpunkte.
US 30: Apple klarer Gewinner, die ausgewiesenen Flopwerte bleiben im PlusIm US 30 stieg Apple um 2,67 Prozent und war damit der stärkste Wert. Coca-Cola gewann 0,91 Prozent, Walt Disney legte 0,70 Prozent zu. Als Flopwerte werden ebenfalls Coca-Cola mit 0,91 Prozent, Walt Disney mit 0,70 Prozent und Salesforce mit 0,59 Prozent ausgewiesen. Damit lagen sämtliche genannten Flopwerte weiterhin im Plus. Zwischen Apple und Salesforce betrug der Abstand 2,08 Prozentpunkte.
US 500: Skyworks Solutions deutlich vornSkyworks Solutions erzielte im US 500 mit einem Plus von 5,13 Prozent den stärksten Anstieg. Charter Communications Registered (A) gewann 4,55 Prozent, GoDaddy Registered (A) stieg um 3,81 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte lagen im positiven Bereich: Willis Towers Watson legte 0,57 Prozent zu, AbbVie 0,56 Prozent und PTC 0,54 Prozent. Der Abstand zwischen Skyworks Solutions und PTC betrug 4,59 Prozentpunkte.
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