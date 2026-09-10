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    Deutsche Anleihen

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    Deutliche Kursverluste - Ölpreishöhenflug belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise belasten Anleihen und treiben Renditen
    • Huthi-Miliz erobert Mokka und rückt Bab al-Mandab näher
    • EZB hebt Zinsen wegen steigender Inflationsgefahr
    Deutsche Anleihen - Deutliche Kursverluste - Ölpreishöhenflug belastet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der anhaltende Höhenflug der Ölpreise hat die Anleihekurse belastet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent auf 120,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,50 Prozent. Sie erreichte so ein neues Mehrjahreshoch.

    Die Erdöl- und Gaspreise sind angesichts der verschärften Lage im Iran-Krieg deutlich gestiegen. Die Huthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Landes eingenommen. Damit rückt die von Iran unterstützte Miliz noch näher an die Meerenge Bab al-Mandab heran, einen der wichtigsten Engpässe für den internationalen Schiffsverkehr.

    Die Inflationssorgen sind damit wieder deutlich gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts gestiegener Inflationsgefahren zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen angehoben. "Der Konflikt im Nahen Osten erzeugt weiterhin Inflationsdruck, und die Inflation dürfte für einen längeren Zeitraum deutlich über unserem Zielwert bleiben", erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Der Ausblick sei "nach wie vor mit hoher Unsicherheit behaftet".

    Die Entscheidung war erwartet worden. "Vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts am Persischen Golf bleiben die Energiepreise hoch", schreibt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Am Kapitalmarkt hat man sich darauf eingestellt, dass die Inflationsgefahren nicht so leicht verschwinden./jsl/men





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