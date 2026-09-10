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    Besonders beachtet!

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    Skyworks Solutions Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.09.2026

    Kursbewegung von +9,10 % bei Skyworks Solutions am 10.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Skyworks Solutions Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Skyworks Solutions ist ein US-Halbleiterhersteller mit Fokus auf HF- und Analog-Chips für Mobilgeräte, IoT, Automotive und Industrie. Kernprodukte: Front-End-Module, Verstärker, Filter für Funkverbindungen (v.a. 4G/5G). Starke Position als Apple-Zulieferer, aber hohe Abhängigkeit. Wichtige Konkurrenten: Qorvo, Broadcom, Murata. USP: hohe RF-Integration, Energieeffizienz, enge Kundenbeziehungen in Premium-Smartphones.

    Skyworks Solutions Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 10.09.2026

    Die Skyworks Solutions Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,10 % auf 71,79 zulegen. Das sind +5,99  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Die Skyworks Solutions Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,03 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +9,10 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Wer bereits seit drei Monaten in Skyworks Solutions investiert ist, kann sich über eine Rendite von +13,35 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um +15,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,44 %. Im Jahr 2026 gab es für Skyworks Solutions bisher ein Plus von +20,64 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

    Skyworks Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,74 %
    1 Monat +17,44 %
    3 Monate +13,35 %
    1 Jahr +2,29 %
    Stand: 10.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

    Es gibt 150 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,53 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street schwächeln: Mittelstand und Tech-Werte unter Druck


    Die Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer – besonders Nebenwerte und Tech-Titel geraten unter Druck, während einige Standardwerte erstaunliche Stärke beweisen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,73 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,94 %. Qorvo notiert im Plus, mit +5,16 %. Broadcom verliert -0,18 % NIO notiert im Minus, mit -1,74 %. NXP Semiconductors N.V. Faktor 2x Long Open End (MS) notiert im Plus, mit +1,15 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Skyworks Solutions Aktie?


    Ob die Skyworks Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Skyworks Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Skyworks Solutions

    +8,93 %
    +16,08 %
    +17,12 %
    +12,56 %
    +3,14 %
    -28,66 %
    -56,14 %
    +12,89 %
    +173,14 %
    ISIN:US83088M1027WKN:857760
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