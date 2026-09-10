ROUNDUP
Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren
- VAE planen Investitionen von 40 Milliarden Euro
- Ankündigung erfolgte während des Staatsbesuchs
- Emirate engagierten sich bisher mit 34 Milliarden
BERLIN (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das teilten die emiratische Seite und die Bundesregierung während des Staatsbesuchs von Präsident Mohammed bin Sajid in Deutschland mit. Damit wird die bisherige Investitionssumme des Golfstaates in die deutsche Wirtschaft von rund 34 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.
Scheich Mohammed hatte am Vormittag einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Er wurde in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Am Nachmittag traf er mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zusammen. Dabei sollten mehrere Abkommen unterzeichnet werden. Beide Seiten hatten vorab deutlich gemacht, dass sie den Staatsbesuch nutzen wollen, um ihre Beziehungen auf eine höhere Stufe zu heben.
Investitionen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
Der Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, Sultan Al Dschaber, sagte, Deutschland sei seit Jahrzehnten "ein wichtiger strategischer und wirtschaftlicher Partner" für sein Land. Die geplanten zusätzlichen Investitionen unterstrichen die Absicht der Emirate, diese Beziehung weiter auszubauen. "Aufbauend auf den bereits in Deutschland getätigten Investitionen der VAE in Höhe von 34 Milliarden Euro werden wir jene Industriezweige, Technologien und qualifizierten Arbeitsplätze fördern, die künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit vorantreiben."
Für Deutschland bedeute dies langfristige Investitionen. Industrielle Kapazitäten, Innovationen und qualifizierte Beschäftigung würden gefördert, die Energiesicherheit sowie Lieferketten gestärkt und deutsche Unternehmen dabei unterstützt, international wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen, sagte der Industrieminister, der auch Chef des staatlichen emiratischen Ölkonzerns ADNOC ist.
Den Emiraten eröffneten die Zusagen Möglichkeiten für gemeinsame Investitionen mit führenden deutschen Industrie- und Technologieunternehmen. Sie vertieften die Kompetenzen der VAE in strategischen Sektoren und ermöglichten den Aufbau von Unternehmen, die Wachstumsmärkte in der Golfregion, in Asien und in Afrika bedienen könnten.
Emirate sind Deutschlands wichtigster Handelspartner am Golf
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind für Deutschland der wichtigste Handelspartner am Golf. Im vergangenen Jahr hatte der bilaterale Handel ein Volumen von gut 13 Milliarden Euro. Deutschland exportierte Waren im Wert von rund 11 Milliarden Euro, die Importe lagen bei rund 2 Milliarden Euro. Deutsche Investitionen fließen nach Angaben der Bundesregierung vor allem in technologie- und investitionsgüterorientierte Produkte wie Maschinen und chemische Erzeugnisse.
Der bilaterale Handel wird teilweise noch durch Importzölle sowie Import- und Exportrestriktionen gebremst. Die Bundesregierung unterstützt daher die laufenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Emiraten über ein Freihandelsabkommen./sk/DP/men
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USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Die Einnahme der Stadt Mocha durch die Huthi ist ein Ereignis, das weit über den Jemen hinausgeht. Mehrere unabhängige Quellen – darunter Reuters und Al Jazeera – bestätigen, dass die Huthi die Kontrolle über den historischen Hafen an der Südwestküste übernommen haben. Die jemenitischen Regierungstruppen haben sich zurückgezogen und eine alternative Kommandozentrale südlich der Stadt eingerichtet.
Die strategische Bedeutung
Der Verteidigungsanalyst Wolfgang Pusztai hat die Konsequenzen präzise zusammengefasst:
1. Kontrolle über die Küste: Mit Mocha und der Provinz Al-Hudeida kontrollieren die Huthi nun praktisch die gesamte jemenitische Westküste am Roten Meer.
2. Bab al-Mandab wird verwundbar: Die Meerenge ist nur etwa 20 km breit – im Vergleich zu 50 km bei der Strasse von Hormus. Das bedeutet, dass die Huthi die Passage allein mit Artillerie kontrollieren könnten, ohne auf Drohnen oder Raketen angewiesen zu sein.
3. Folgen für den Schiffsverkehr: Bereits jetzt passieren nur noch etwa 25 Frachtschiffe den Bab al-Mandab – gegenüber einem Durchschnitt von 27 in den letzten zehn Tagen. Die Huthi haben seit Beginn ihrer Blockade am 22. Juli acht saudische Öltanker angegriffen und 29 weitere zur Umkehr gezwungen.
Die geopolitische Dimension
Die Entwicklung ist Teil einer größeren Verschiebung. Der Iran hat bereits die Strasse von Hormus de facto blockiert. Mit der Kontrolle über Bab al-Mandab durch die Huthi entsteht eine zweite Zange um die globale Energieversorgung. Saudi-Arabien verliert damit seine letzte alternative Exportroute für Öl.
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Huthi nicht einfach ein Proxy Irans sind. Sie kämpfen ihren eigenen Krieg, mit eigenen Zielen und eigener Strategie. Der Druck auf Teheran – etwa durch Pakistan und die Türkei – wird daran wenig ändern. Wie der Analyst Pusztai es formulierte: „At the very end, the Houthis have their own will.“
Die wirtschaftlichen Konsequenzen
· Die saudi-arabische Raffinerie in Jazan (Kapazität: 400'000 Barrel pro Tag) wurde nach zwei Huthi-Angriffen auf unbestimmte Zeit stillgelegt.
· Der Ölpreis für Brent notiert bereits über 100 US-Dollar pro Barrel.
· Die Kombination aus blockierter Strasse von Hormus und bedrohtem Bab al-Mandab bedeutet, dass Saudi-Arabien über keine alternative Exportroute mehr verfügt.
Fazit
Die Einnahme von Mocha ist kein lokales Ereignis. Sie ist ein weiterer Schritt in einer Eskalation, die den globalen Energiefluss zunehmend einschränkt. Die zweite Zange um die Ölversorgung schliesst sich – und die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie stark die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein werden.
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