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    Arasan treibt die Einhaltung des MIPI-I3C-Standards durch seine Teilnahme an der I3C-Interop in Taipeh voran

    Arasan Chip Systems gibt seine Teilnahme an der MIPI I3C Interop-Session in Taipeh bekannt, wo das Unternehmen vom 19. bis 20. Oktober 2026 seine I3C Host IP, seine I3C Dual IP sowie seine I3C Device IP vorstellen wird.

    SAN JOSE, Kalifornien, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems gibt seine Teilnahme an der Interoperability Session der I3C bekannt, die am Rande der Member Meeting in Taipeh stattfindet. Arasan wird seine I3C Host IP, die I3C Dual Mode IP (unterstützt I3C Host und Device) sowie die I3C Device IP gemeinsam mit anderen Teilnehmern des I3C- -Interoperabilitätsprojekts testen. Arasan wird außerdem seinen lizenzierbaren, proprietären I3C-Software-Stack testen.

    Arasan I3C Host IP under test on the I3C HDK

    Arasan nimmt regelmäßig an den Interoperability Sessions der MIPI I3C teil und hat bisher weltweit an zahlreichen solchen Veranstaltungen teilgenommen. Unsere Beteiligung gewährleistet nicht nur die Konformität unseres I3C IPs, sondern fördert auch den I3C-Standard durch Interoperabilität und Konformität zwischen den Anbietern.

    „Wir investieren weiterhin in die Gewährleistung der Konformität unseres Portfolios an Total MIPI I3C IP durch die Teilnahme an den von MIPI veranstalteten I3C Interoperability Sessions", sagte Prakash Kamath, CTO bei Arasan. „Veranstaltungen zum Thema Interoperabilität helfen uns zudem dabei, Beziehungen zu anderen Teilnehmern aufzubauen, und wir geben die Vorteile an unsere Lizenznehmer weiter, indem wir ihnen Produkte liefern, die den I3C--Spezifikationen entsprechen."

    Die I3C HCI-Spezifikation standardisiert die Schnittstelle, um die Entwicklung allgemeiner Softwaretreiber zu ermöglichen. Arasan testet derzeit seine I3C Host IP die den neuesten I3C HCI v1.2-Spezifikationen entspricht, zusammen mit seinem Linux-Software-Stack und dem I3C-HDK, die den Kunden ebenfalls zur Verfügung stehen.

    Das I3C IP von Arasan lässt sich über einfache Skripte hinsichtlich zahlreicher Parameter vollständig konfigurieren. Unser I3C IP wurde nahtlos in unsere MIPI CSI-2 IP-Kerne sowie in unser C-PHY IP und D-PHY IP integriert, um die Steuerung von Kamerasensoren zu ermöglichen. Sensor- und AP-Anbieter können das gesamte Paket aus I3C, CSI und C/D-PHY IP von Arasan lizenzieren.

    Das Arasan I3C IP wurde von über 25 Unternehmen lizenziert, ist siliziumerprobt und wird in zahlreichen SoCs in Serie gefertigt. Weitere Informationen zu Arasan's I3C IP finden Sie unter: https://www.arasan.com/products/mipi/I3C/

    Um eine Lizenz für Arasan's Total I3C IP einschließlich des I3C Controller IP, I3C PHY IP und I3C Software Stack zu erwerben, wenden Sie sich bitte an bonnie.noufer@arasan.com

    Informationen zu Arasan

    Arasan Chip Systems, seit 2005 aktives Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP-Lösungen für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total IP Solutions von Arasan umfassen digital IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein gezieltes Produktportfolio, das auf mobile SoC's ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter arasan.com

    Arasan Total IP

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