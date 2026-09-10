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    Aktien Wien Schluss

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    ATX nach EZB-Entscheid knapp über Vortag

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt nach EZB-Entscheid leicht höher
    • Die EZB hebt den Einlagenzins auf 2,5 Prozent an
    • Versicherer stark, Wienerberger deutlich schwächer
    Aktien Wien Schluss - ATX nach EZB-Entscheid knapp über Vortag
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX verbesserte sich zum Sitzungsende um knappe 0,14 Prozent auf 6.869,81 Punkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich wie erwartet mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent.

    Zudem wurde der Inflationsausblick für die beiden nächsten Jahre angehoben. An den Terminmärkten stellt man sich nun darauf ein, dass eine weitere Zinserhöhung bereits im Dezember kommen wird. Dies belastete die Aktienkurse aber nur wenig im Verlauf.

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    Neben der soliden Konjunktur spricht nach Einschätzung der Helaba-Analysten vor allem die deutlich oberhalb des EZB-Ziels liegende EWU-Inflation für eine restriktivere Geldpolitik. Es wird befürchtet, dass die weiterhin hohen Energiepreise zu neuen Preisschüben führen und sich die Inflation auf einem erhöhten Niveau verfestigen könnte, hieß es von den Experten weiter.

    Am österreichischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Baader Bank und revidierte ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Verbund leicht von 59,70 auf 61,00 Euro nach oben. Das Anlagevotum lautet für die Titel des Energieversorgers auf "Reduce". Die Verbund-Aktie schloss mit minus 0,6 Prozent bei 61,30 Euro.

    Ein deutliches Minus in Höhe von 4,4 Prozent musste die Wienerberger -Aktie hinnehmen. Nach oben ging es bei den Versicherern. Die Titel der Vienna Insurance gewannen 3,8 Prozent. Uniqa erhöhten sich um vergleichsweise moderate 0,2 Prozent.

    Bei den schwergewichteten Banken gab es außer bei der Raiffeisen Bank International (plus 0,4 Prozent) nur wenig Kursbewegung zu beobachten. Erste Group legten dünne 0,1 Prozent zu. Die Bawag -Titel fielen im selben Ausmaß um 0,1 Prozent.

    Im Technologiebereich erhöhten sich die AT&S -Anteilsscheine um weitere 0,8 Prozent. Seit dem Jahresauftakt liegen die Papiere des Leiterplattenherstellers damit bereits beachtliche mehr als 400 Prozent im Plus.

    Uneinheitlich zeigten sich die Bauaktien. Strabag gewannen 2,8 Prozent und Porr fielen um ein Prozent. Die zwei österreichischen Bauriesen gehören weiterhin zu den 100 größten Baufirmen der Welt, berichtete die Unternehmensberatung Deloitte. Die Strabag notiert auf Rang 21, Porr auf Platz 52./ste/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 170,8 auf Tradegate (10. September 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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