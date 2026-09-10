JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Flugzeuge des Typs A320 liege nach Daten des Analysehauses im August bei 15 und damit zwar unter dem Rekordwert des letzten Monats, aber immer noch auf solidem Niveau, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen inzwischen verbessert habe. Zudem dürften die verkürzten Durchlaufzeiten in den Werkstätten dazu beigetragen haben, dass der stetige Strom an Wiederinbetriebnahmen in den kommenden Monaten anhält./la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 337,8EUR auf Tradegate (10. September 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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