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    US-Anleihen

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    Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen verlieren am Donnerstag deutlich
    • Öl- und Gaspreise steigen im Iran-Krieg weiter deutlich
    • US-Inflation entscheidet über mögliche Zinserhöhung
    US-Anleihen - Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,53 Prozent auf 106,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,93 Prozent.

    Die Erdöl- und Gaspreise sind angesichts der verschärften Lage im Iran-Krieg erneut deutlich gestiegen. Die Huthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Landes eingenommen. Damit rückt die von Iran unterstützte Miliz noch näher an die Meerenge Bab al-Mandab heran, einen der wichtigsten Engpässe für den internationalen Schiffsverkehr.

    Beim Krieg zwischen den USA und dem Iran ist keine Entspannung in Sicht. Die iranischen Streitkräfte sind im Krieg gegen die USA nach Angaben ihrer Militärführung bereit für "Blitzoffensiven" zur Landesverteidigung. "Heute sind wir bereit, an jedem Punkt des Landes mit hoher Geschwindigkeit präsent zu sein und den Feind, in welcher Lage er sich auch befinden mag, zu vernichten", sagte Hassan Hassansadeh, Kommandeur für die Bodentruppen der Revolutionsgarden im Großraum Teheran, laut iranischen Medien. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist in weite Ferne gerückt. Die Ölpreise dürften also tendenziell weiter steigen und damit auch die Inflationsgefahren.

    Entscheidend für den US-Anleihemarkt dürften die am Freitag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA für den Monat August sein. Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Der Markt ist immer noch gespalten und preist eine Chance für eine Zinserhöhung zu rund 70 Prozent ein. Die Inflationszahlen sollten hier eine große Rolle spielen. Die im August deutlich gestiegenen Erzeugerpreise und die stark steigenden Energiepreise sprechen tendenziell für eine Leitzinsanhebung./jsl/nas







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