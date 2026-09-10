SILTRONIC AG Aktie weiter im Abwärtstrend - 10.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -4,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,37 % im Minus. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SILTRONIC AG Aktionäre einen Verlust von -13,09 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -5,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +55,76 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,35 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,84 % 1 Monat -6,74 % 3 Monate -13,09 % 1 Jahr +127,75 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 10.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd.EUR € wert.

Die Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer – besonders Nebenwerte und Tech-Titel geraten unter Druck, während einige Standardwerte erstaunliche Stärke beweisen.

Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,96 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,48 %.

SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.