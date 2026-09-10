Frequency Exchange Corp. tritt in eine entscheidende Vermarktungsphase für sein Wellness-Wearable NIKKI ein

Im September sollen mehrere Marktinitiativen zu NIKKI lanciert werden

VANCOUVER, British Columbia, 10. September 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) („Frequency Exchange“ oder das „Unternehmen“) informiert im Folgenden über den aktuellen Stand der laufenden Vermarktungsinitiativen zu NIKKI, der vom Unternehmen entwickelten frequenzbasierten Wellness-Plattform in Form eines Wearables.

Im September beginnt der aus Sicht des Unternehmens bis dato aktivste Zeitraum für die Vermarktung.

Von September bis Mitte Oktober will Frequency Exchange mit NIKKI den Markteinstieg über mehrere Vertriebskanäle schaffen:

Markteinführung bei Fachanwendern in den USA: Mit dem Zugang zu mehr als 7.000 Praxen eröffnet sich für NIKKI ein wichtiger neuer Vertriebskanal.

Vereinigte Arabische Emirate: Ausbau der kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens und Aufbau einer Marktpräsenz für NIKKI in den VAE.

Online-Verkauf über Best Buy Marketplace, Phase Eins: Vorbereitung auf den ersten Online-Launch von NIKKI über Best Buy Marketplace. Dies stellt die erste Phase der strategischen Vermarktung über den Einzelhandel und einen wichtigen Schritt hin zu einem breiteren Zugang zum Verbrauchermarkt dar.

Superhuman 2: REBIRTH: NIKKI wird in der Dokumentation „ Superhuman 2: REBIRTH“ zu sehen sein; dadurch werden Technologie und Plattform einem internationalen Publikum bekannt.

Drei Wellness-Veranstaltungen: Sie ermöglichen einen direkten Kontakt zu Konsumenten, führenden Persönlichkeiten im Wellnessbereich sowie potenziellen strategischen Partnern.

Drei Premieren in Los Angeles: In den ersten beiden Oktoberwochen 2026 sind Premierenvorstellungen des Films „ Superhuman 2“ in Los Angeles geplant.

Investoren-Event in Dallas: Hier eröffnet sich eine Chance, um Frequency Exchange Corp. und die Vermarktungsstory zu NIKKI direkt einem breiteren Anlegerpublikum näher zu bringen.