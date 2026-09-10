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    1&1 startet Versatel-Umbau – EBITDA-Prognose 2026 angepasst

    1&1 setzt bei ihrer Geschäftskundentochter 1&1 Versatel zu einem tiefgreifenden Umbau an – mit verschlankten Strukturen, weniger Personal und klaren Zielen für Wachstum.

    1&1 startet Versatel-Umbau – EBITDA-Prognose 2026 angepasst
    Foto: 1&1 AG
    • Die 1&1 AG hat ein Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei ihrer Geschäftskundentochter 1&1 Versatel beschlossen, um Organisation, Prozesse und IT zu modernisieren und die Produktivität zu steigern.
    • Die Führungs- und Hierarchiestrukturen sollen vereinfacht werden; dabei ist eine Reduzierung der Belegschaft von rund 1.350 auf etwa 1.000 Vollzeitkräfte geplant.
    • Der Stellenabbau soll sozialverträglich und im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen erfolgen; zusätzlich zu Altersteilzeit sind Gespräche über ein Freiwilligenprogramm vorgesehen.
    • Für 2026 erwartet 1&1 einmalige Aufwendungen von rund 60 Mio. Euro, vor allem für Personalmaßnahmen und weitere Projektkosten.
    • Die EBITDA-Prognose für 2026 wird deshalb auf rund 740 Mio. Euro gesenkt; das bereinigte EBITDA ohne Restrukturierungseffekte soll unverändert bei etwa 800 Mio. Euro liegen.
    • Nach vollständiger Umsetzung soll das Programm ab 2028 jährlich rund 25 Mio. Euro zum Ergebnis beitragen und dadurch Investitionen in die weitere Unternehmensentwicklung ermöglichen.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 1&1 ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,40 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,400EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.398,89PKT (-0,62 %).


    1&1

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    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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