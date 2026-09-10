IONOS Group zündet Transformation und stärkt die Basis für Wachstum
IONOS stellt die Weichen neu: Mit KI, verschlankten Strukturen und fokussierten Investitionen bereitet sich der Konzern auf künftiges Wachstum vor.
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- IONOS startet ein strategisches Transformationsprogramm, um sich auf neue Marktchancen und künftiges Wachstum auszurichten.
- Geplant sind die Harmonisierung und Konsolidierung technischer Plattformen und Prozesse sowie ein verstärkter Einsatz von Künstlicher Intelligenz in internen Abläufen.
- Die Zahl der Vollzeitstellen soll von rund 3.800 auf etwa 3.350 sinken; der Abbau betrifft ungefähr zur Hälfte Arbeitsplätze im In- und Ausland.
- Die Anpassung soll vorwiegend über sozialverträgliche Freiwilligenprogramme und im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen erfolgen.
- Für 2026 erwartet IONOS einmalige Restrukturierungsaufwendungen von rund 35 Mio. Euro, bestätigt jedoch unverändert die Prognose eines bereinigten EBITDA von 530 Mio. Euro.
- Ab 2027 sollen jährlich bis zu 30 Mio. Euro eingespart werden; die Mittel sollen unter anderem in KI-Produktentwicklung und den Ausbau des Cloud-Geschäfts reinvestiert werden.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 12.11.2026.
Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,11EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im
Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,20EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.596,25PKT (-1,44 %).
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