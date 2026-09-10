BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Laut Neil Sorahan liege der Fokus bei der Fluggesellschaft weiterhin auf dem Niedrigkostenansatz, der den Grundstein der Ryanair-Strategie bilde. Dies erwähnte Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund hoher Treibstoffpreise, Lieferengpässe und Marktvolatilität sei es dem Manager weiterhin wichtig, Flexibilität zu wahren und einen Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz zu behaupten./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,74EUR auf Tradegate (10. September 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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