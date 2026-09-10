United Internet: 1&1 und IONOS starten große Transformationsprogramme
United Internet stellt die Weichen neu: 1&1 und IONOS starten tiefgreifende Umbauprogramme, um Effizienz, Profitabilität und Zukunftsfähigkeit zu steigern.
Foto: United Internet AG
- Die United-Internet-Töchter 1&1 AG und IONOS Group SE starten Transformationsprogramme zur Stärkung ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.
- Bei 1&1 Versatel soll die Belegschaft von rund 1.350 auf etwa 1.000 Vollzeitkräfte sinken; Führungsstrukturen, Prozesse und IT werden vereinfacht.
- 1&1 erwartet 2026 einmalige Aufwendungen von rund 60 Mio. Euro und ab 2028 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von etwa 25 Mio. Euro.
- IONOS plant eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl von rund 3.800 auf etwa 3.350 Vollzeitkräfte – ungefähr zur Hälfte im In- und Ausland.
- Das IONOS-Programm umfasst die Konsolidierung technischer Plattformen, stärkere KI-Nutzung und verursacht 2026 rund 35 Mio. Euro Restrukturierungskosten; ab 2027 werden Einsparungen von bis zu 30 Mio. Euro jährlich erwartet.
- Für United Internet entstehen insgesamt rund 95 Mio. Euro einmalige Restrukturierungsaufwendungen; zugleich werden jährliche Einsparungen von etwa 55 Mio. Euro erwartet, während die Prognosen für Umsatz, EBITDA und Cash-Capex 2026 unverändert bleiben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei United Internet ist am 12.11.2026.
Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,67EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.582,07PKT (-1,48 %).
-0,36 %
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+16,74 %
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+54,66 %
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