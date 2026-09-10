IBM und NASA arbeiten zusammen
Neues KI-Modell soll Wassereis auf dem Mond aufspüren
IBM und die NASA haben ein frei zugängliches KI-Modell veröffentlicht, das jahrzehntealte Mondaufnahmen auswertet. Es soll Eisvorkommen aufspüren und künftig sichere Landeplätze für Artemis-Missionen identifizieren.
- NASA und IBM veröffentlichen KI für Mondaufnahmen
- Modell spürt Eis auf und findet sichere Landeplätze
- Tests zeigen bis zu 23 Prozent höhere Genauigkeit
- Report: KI braucht Strom
IBM und die US-Raumfahrtbehörde NASA haben am Donnerstag ein frei zugängliches Künstliche-Intelligenz-Modell vorgestellt, das Forschern die Auswertung jahrzehntealter Mondaufnahmen erleichtern soll.
Das sogenannte NASA-IBM Lunar Foundation Model steht öffentlich zur Verfügung und wurde mit Daten aus mehr als 30 Messreihen trainiert. Diese stammen von insgesamt neun Instrumenten, die im Rahmen von vier NASA-Missionen zum Einsatz kamen, darunter der Lunar Reconnaissance Orbiter, der seit Jahren die Mondoberfläche kartiert.
Bislang mussten Forscher Karten und Bildmaterial größtenteils manuell durchforsten oder auf Systeme mit geringerer Auflösung zurückgreifen, um relevante Strukturen zu identifizieren.
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Konkret soll die Software künftig helfen, mögliche Eisvorkommen in dauerhaft verschatteten Kraterregionen aufzuspüren, Einschlagkrater für die Auswahl sicherer Landeplätze präzise zu kartieren und vulkanische Strukturen auf der Mondoberfläche systematisch zu untersuchen.
In Benchmark-Tests erkannte das Modell markante Oberflächenmerkmale laut übereinstimmenden Angaben von NASA und IBM bis zu 23 Prozent präziser als bislang gängige Verfahren.
Dem Wassereis auf dem Mond kommt dabei aus Sicht der Raumfahrtbehörden besondere Bedeutung zu. Seine Existenz gilt als verlässlicher Hinweis auf verfügbares Wasser und Sauerstoff, zwei Ressourcen, die für den Aufbau einer dauerhaften Mondbasis ebenso entscheidend wären wie für die Herstellung von Raketentreibstoff im Hinblick auf spätere bemannte Marsmissionen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 202,7EUR auf Tradegate (10. September 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.