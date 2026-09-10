Börsen Update USA - 10.09. - US Tech 100 schwach -0,83 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.066,38 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: Apple +3,02 %, Walt Disney +0,87 %, Coca-Cola +0,65 %, Verizon Communications +0,44 %, Sherwin-Williams -1,93 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,23 %, Amgen -2,20 %, IBM -2,12 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:41) bei 29.169,83 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,66 %, Take-Two Interactive Software +3,44 %, Apple +3,02 %, DoorDash Registered (A) +2,62 %, Comcast (A) +2,35 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -6,77 %, Lumentum Holdings -4,82 %, Lam Research -4,40 %, Intel -4,40 %, Micron Technology -4,36 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:22) bei 7.601,16 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Skyworks Solutions +10,24 %, Elevance Health +5,24 %, Expedia Group +4,08 %, GoDaddy Registered (A) +3,77 %, AppLovin Registered (A) +3,66 %

Flop-Werte: Freeport-McMoRan -6,92 %, Baker Hughes Company Registered (A) -6,77 %, Vertiv Holdings Registered (A) -5,40 %, Hewlett Packard Enterprise -5,07 %, Lumentum Holdings -4,82 %

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