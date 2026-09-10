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    Besonders beachtet!

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    Jungheinrich Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 10.09.2026

    Die Jungheinrich Aktie notiert am 10.09.2026 mit -4,50 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Jungheinrich Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 10.09.2026
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Jungheinrich ist ein führender Intralogistik-Spezialist, fokussiert auf Flurförderzeuge, Lagertechnik, Automatisierung und digitale Logistiklösungen. Stark im E‑Stapler-Segment und bei Lithium-Ionen-Systemen. Weltweit Top-3 im Markt, besonders in Europa. Wichtige Wettbewerber: KION (Linde/Still), Toyota Material Handling, Hyster-Yale. USP: hohe Elektrifizierungskompetenz, Systemlösungen aus einer Hand.

    Jungheinrich Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Jungheinrich Aktie. Mit einer Performance von -4,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Jungheinrich Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,50 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Jungheinrich nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +12,82 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Jungheinrich Aktie damit um -1,57 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Jungheinrich auf -27,02 %.

    Während Jungheinrich deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,89 %. Damit gehört Jungheinrich heute zu den auffälligeren Werten.

    Jungheinrich Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,57 %
    1 Monat +1,37 %
    3 Monate +12,82 %
    1 Jahr -15,80 %
    Stand: 10.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Jungheinrich Aktie

    Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street schwächeln: Mittelstand und Tech-Werte unter Druck


    Die Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer – besonders Nebenwerte und Tech-Titel geraten unter Druck, während einige Standardwerte erstaunliche Stärke beweisen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Kion Group notiert im Minus, mit -5,67 %.

    Jungheinrich Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Jungheinrich Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Jungheinrich Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Jungheinrich

    -4,24 %
    -1,72 %
    +0,70 %
    +12,39 %
    -16,27 %
    -15,45 %
    -43,54 %
    -5,67 %
    +2.680,22 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993
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    Markt Bote
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