Aktien New York
Verluste - Fed rückt wegen Ölpreis und EZB in den Fokus
- US-Börsen wegen Nahost und Ölpreisen unter Druck
- Nasdaq 100, Dow und S&P 500 geben deutlich nach
- Anleger erwarten Inflationsdaten und Fed-Entscheid
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf bleiben die US-Börsen auch am Donnerstag unter Druck. Weiterhin wird die Stimmung von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent erreichte am Donnerstag mit der 107-Dollar-Marke ein Hoch seit Mai. Unter den Anlegern hält sich deshalb die Sorge vor einer steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen.
Dieses Mal erfasste die Verkaufswelle auch die zuletzt relativ robusten Technologiewerte, wie der Nasdaq 100 mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 29.173 Punkte zeigt. Der Dow Jones Industrial steuert mit einem Abschlag von 0,7 Prozent und 52.025 Zähler auf seinen vierten schwachen Handelstag in Folge zu. Der marktbreite S&P 500 gab zwei Stunden vor Schluss um ein halbes Prozent auf 7.596 Punkte nach.
Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, richtet sich der Fokus der Anleger jetzt auf den Entscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Davor werden am Freitag aber noch die US-Inflationsdaten erwartet, die nochmals von großer Relevanz werden könnten. Eine Indikation dafür gaben die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise, deren Anstieg sich im August beschleunigte.
Allgemein unter Druck gerieten die KI-Aktien aus den Chip- und Speichersektoren, die sich in den vergangenen Tagen noch gegen die allgemeine Börsenschwäche gestemmt hatten. Bis zu fünf Prozent groß waren die Kursverluste bei Aktien wie Western Digital , ARM , Intel , Sandisk und Micron . Als Belastung galt, dass der chinesische Anbieter Deepseek mit einem neuen KI-Modell den Druck auf die US-Konkurrenz erhöht.
Nach Börsenschluss könnten am Donnerstag die Resultate von Oracle und Adobe für den Tech-Sektor von Bedeutung werden. Beide Aktien lagen im Vorfeld klar im Minus, Oracle aber relativ stark mit 3,6 Prozent. Die Frage nach der Schuldenlast, die für den Ausbau der KI-Infrastrukturen erforderlich ist, bleibt bei Anlegern ein wichtiges Thema. Sie hatte die Oracle-Aktien im Juni und Juli schwer belastet.
Minenwerte haben am Donnerstag unter deutlich zurückkommenden Metallpreisen gelitten. Die Titel von Freeport-McMoran und Southern Copper knickten jeweils um etwa sieben Prozent ein, nachdem an den Kupfer- und Silbermärkten eine deutliche Korrektur eingesetzt hatte. Begründet wurde dies mit einer vertagten Entscheidung über US-Zölle und ölbedingten Konjunktursorgen.
Unter den nachrichtlich bewegten Einzelwerten gab die Aktie von Macy's um 4,3 Prozent nach. Der Warenhausbetreiber blieb mit seinem Ausblick auf das dritte Quartal hinter den Erwartungen zurück. Noch schlimmer erwischte es im Einzelhandelssektor aber American Eagle Outfitters mit einem Rückschlag um 16 Prozent. Der Bekleidungshändler hatte enttäuschende Umsatzzahlen vermeldet.
Unter den sonstigen Nebenwerten litten die Titel des Kontaktlinsenherstellers Cooper Companies mit einem Einbruch um 14,5 Prozent unter einem gesenkten Wachstumsausblick. Als Belastung hinzu kam ein abgesagter Verkauf der Sparte CooperSurgical, der die Bank of America dazu veranlasste, ihre bisherige Kaufempfehlung für die Aktien aufzugeben.
Bessere Nachrichten führten bei AeroVironment zu einem Anstieg um fast zehn Prozent. Der Drohnen-Hersteller hatte Quartalszahlen vorgelegt, die hinsichtlich des Umsatzes die Markterwartungen übertrafen./tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 214,2 auf Tradegate (10. September 2026, 19:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.419,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +29,96 %/+91,99 % bedeutet.
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Riesterrente, Altersvorsorgedepot oder Frühstartrente...
mein Tun der letzten Tage:
Ich bin komplett aus COP ausgestiegen. Möglicherweise war das zu früh, aber der Anstieg war mir einfach zu steil... über 20% Währungsgewinn seit Kauf zu Jahresbeginn + 12% p.a. Zinsen reichen mir auch hin, man(n) soll ja nicht gierig werden. Den Erlös habe ich gem meiner Agenda in Rohstoffe und Energie (für mich "echte" Sachwerte, die zunehmend an Bedeutung gewinnen) gesteckt. In den letzten paar Monaten habe ich Positionen in diesem Sektor eröffnet bzw jetzt ausgebaut in folgenden Werten: African Rainbow Minerals, Exxaro Res, Karoon Energy, Diversified Energy, BP, Northern Oil and Gas, Alamos Gold und Northern Star Res. Wenn ich mir heute den Ölpreis anschaue, war das zumindest bisher nicht die schlechteste Idee was die Ölwerte darunter betrifft. Das 3te Q.26 ist nun fast rum und ich freue mich jetzt schon auf die Zahlen der Energiewerte...
Da in meinen Div-ETFs ohnehin schon genug Finanzen enthalten sind, werde ich hier auch weiter Einzelposis reduzieren, da ich mittelfristig tatsächlich mit ein paar dunklen Wolken am Horizont des Finanzmarktes rechne, und in Energie bzw Minen umschichten. Evtl werden BDCs/REITs teilweise in hoch verzinste Fremdwährungsbonds bester Qualität (Welt- und Entwicklungsbanken) mit max 3 Jahres Restlaufzeit getauscht, mal schauen...BRL finde ich z.B. nach wie vor interessant.🤔nur meine Meinung natürlich, keine Empfehlung zu gar nix.
Schönen guten Morgen in die Runde,