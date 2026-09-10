Jetzt eskaliert es: Ölpreis und Zinsen schießen heute wieder stark nach oben - das ist ein Kontrollverlust für das Duo infernale Trump und Bessent! Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen wegen der heute "heiß" ausgefallenen US-Erzeugerpreise (die 10-jährige auf 4,93%) - mehr als ein Drittel der steigenden Erzeugpreise kommt allein durch den Anstieg der Dieselpreise! Und Diesel und Benzin steigen mit dem Ölpreis weiter, nachdem heute Entscheidendes passiert ist: die Huthis haben die Kontrolle über den Eingang des Roten Meeres gewonnen und bringen damit Saudi-Arabien noch weiter unter Druck, nachdem die Öl-Produktion des Landes ohnehin zuletzt stark gefallen ist durch den Krieg gegen die Huthis. Die Eskalation bei Zinsen und Ölpreis senken die Chancen der US-Republikaner weiter - dabei wollte US-Finanzminister Bessent doch "Gott spielen", aber gegen die Urgewalt der Märkte kommt er nicht ein aufgrund des Schulden-Tsunamis der Trump-Regierung..

Hinweise aus Video:

Zinserhöhung destruktiv: Grenzen und Nebenwirkungen der EZB-Politik

Das Video "Ölpreis, Zinsen: Jetzt eskaliert es! Kontrollverlust für Trump/Bessent! Marktgeflüster" sehen Sie hier..