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    Marktgeflüster

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    Ölpreis, Zinsen: Jetzt eskaliert es! Kontrollverlust für Trump/Bessent!

    Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen wegen der heute "heiß" ausgefallenen US-Erzeugerpreise (die 10-jährige auf 4,93%) - mehr als ein Drittel der steigenden Erzeugpreise kommt allein durch den Anstieg der Dieselpreise!

    Jetzt eskaliert es: Ölpreis und Zinsen schießen heute wieder stark nach oben - das ist ein Kontrollverlust für das Duo infernale Trump und Bessent! Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen wegen der heute "heiß" ausgefallenen US-Erzeugerpreise (die 10-jährige auf 4,93%) - mehr als ein Drittel der steigenden Erzeugpreise kommt allein durch den Anstieg der Dieselpreise! Und Diesel und Benzin steigen mit dem Ölpreis weiter, nachdem heute Entscheidendes passiert ist: die Huthis haben die Kontrolle über den Eingang des Roten Meeres gewonnen und bringen damit Saudi-Arabien noch weiter unter Druck, nachdem die Öl-Produktion des Landes ohnehin zuletzt stark gefallen ist durch den Krieg gegen die Huthis. Die Eskalation bei Zinsen und Ölpreis senken die Chancen der US-Republikaner weiter - dabei wollte US-Finanzminister Bessent doch "Gott spielen", aber gegen die Urgewalt der Märkte kommt er nicht ein aufgrund des Schulden-Tsunamis der Trump-Regierung..

    Hinweise aus Video:

    Zinserhöhung destruktiv: Grenzen und Nebenwirkungen der EZB-Politik

     

    Das Video "Ölpreis, Zinsen: Jetzt eskaliert es! Kontrollverlust für Trump/Bessent! Marktgeflüster" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Ölpreis, Zinsen: Jetzt eskaliert es! Kontrollverlust für Trump/Bessent! Jetzt eskaliert es: Ölpreis und Zinsen schießen heute wieder stark nach oben - das ist ein Kontrollverlust für das Duo infernale Trump und Bessent!

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