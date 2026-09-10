ROUNDUP 3
Deutschland und Emirate wollen Partnerschaft neu beleben
- Deutschland und VAE beleben Partnerschaft
- Emirate investieren weitere 40 Milliarden Euro
- Verteidigung und Wirtschaft rücken enger zusammen
(neu: gemeinsame Erklärung)
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen ihre vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründete strategische Partnerschaft neu beleben. Das vereinbarten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Staatspräsident der Emirate, Mohammed bin Sajid in Berlin.
Angestrebt sei eine vertiefte Zusammenarbeit in Bereichen wie der internationalen und regionalen Sicherheit, Verteidigung, Handel und Investitionen, Energie und Klima, neue Technologien, Digitalisierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt, Kultur und Bildung, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Scheich Mohammed hatte am Vormittag einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen.
Auch Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich wird ausgebaut
In der gemeinsamen Erklärung bekräftigten beide Seiten, dass eine verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und in der Verteidigungstechnologie eine zentrale Säule der Beziehungen darstelle. Unterzeichnet wurde auch eine Absichtserklärung zur polizeilichen und sicherheitstechnischen Zusammenarbeit. Diese soll über ein reines Lieferanten-Empfänger-Verhältnis hinaus zu einer umfassenderen, strategischen Partnerschaft ausgebaut werden.
Die Emirate kündigten an, weitere 40 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Damit wird die bisherige Investitionssumme des Golfstaates in die deutsche Wirtschaft von rund 34 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Während des Besuches wurden den Angaben zufolge zudem 29 Geschäftsabschlüsse zwischen deutschen und emiratischen Unternehmen mit einem Volumen von fast 9,4 Milliarden Euro unterzeichnet.
Steinmeier: Deutschland ist verlässlicher Partner der Emirate
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Gast aus dem Golfstaat am Vormittag mit militärischen Ehren begrüßt. Es ist der erste Staatsbesuch eines Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland überhaupt.
Bei einem Staatsbankett am Abend machte der Bundespräsident deutlich, dass Deutschland für die Emirate ein zuverlässiger Partner in krisenhaften Zeiten sein will. "Die Welt ist unruhiger geworden, alte Gewissheiten sind brüchig", sagte er in seiner Tischrede. Auch die Emirate, seine Menschen und Wirtschaft litten unter Angriffen aus dem Iran.
In diesen schweren Zeiten komme der Besuch im richtigen Moment. "Denn mehr denn je kommt es jetzt auf verlässliche Partner an, auf rationale Partner, auf Partner, die einander helfen und einander etwas zu bieten haben", sagte der Bundespräsident laut vorab veröffentlichtem Redetext. "Deutschland ist so ein Partner für Sie, Sie sind so ein Partner für uns."
Steinmeier bescheinigte den VAE eine "beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung", gerade mit Blick auf die Transformation der Wirtschaft von Öl und Gas hin zu nachhaltigen Technologien und erneuerbaren Energien. "Nicht zuletzt mit seinem großen Potenzial beim Thema Wasserstoff ist Ihr Land ein spannender Partner."
Steinmeier: Stabile Ordnung am Golf kann nicht von außen kommen
Mit Blick auf den Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf den gesamten Nahen und Mittleren Osten betonte Steinmeier, es brauche jetzt vor allem den Willen und die Kraft der Region selbst. "Eine stabile Ordnung kann von außen weder oktroyiert noch garantiert werden - das hat die Geschichte gezeigt." Es komme jetzt gerade auf die Vereinigten Arabischen Emirate und einen "strategischen und selbstbewussten Akteur" wie Präsident Mohammed an.
"Und dabei sollen Sie wissen: Sie können sich auf Deutschland auch als politischen Partner verlassen", versicherte Steinmeier. "Wir müssen dafür nicht in allem einer Meinung sein. Es reicht, dass wir ein zentrales Ziel teilen: nämlich eine Welt, in der nicht einige wenige über viele bestimmen, sondern viele mitgestalten."
Deutschland und Emirate reagieren auf Krisen in der Welt
Der Wunsch beider Seiten nach einer Vertiefung ihrer Beziehungen ist nicht zuletzt eine Reaktion auf neue Krisen in der Welt, wie den Iran-Krieg, in den auch die Vereinigten Arabischen Emirate hineingezogen wurden. Beide Länder sind auf der Suche nach neuen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Verbündeten oder wollen schon bestehende Partnerschaften ausbauen. Ziel ist es, Abhängigkeiten abzubauen./sk/DP/nas
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USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Die Einnahme der Stadt Mocha durch die Huthi ist ein Ereignis, das weit über den Jemen hinausgeht. Mehrere unabhängige Quellen – darunter Reuters und Al Jazeera – bestätigen, dass die Huthi die Kontrolle über den historischen Hafen an der Südwestküste übernommen haben. Die jemenitischen Regierungstruppen haben sich zurückgezogen und eine alternative Kommandozentrale südlich der Stadt eingerichtet.
Die strategische Bedeutung
Der Verteidigungsanalyst Wolfgang Pusztai hat die Konsequenzen präzise zusammengefasst:
1. Kontrolle über die Küste: Mit Mocha und der Provinz Al-Hudeida kontrollieren die Huthi nun praktisch die gesamte jemenitische Westküste am Roten Meer.
2. Bab al-Mandab wird verwundbar: Die Meerenge ist nur etwa 20 km breit – im Vergleich zu 50 km bei der Strasse von Hormus. Das bedeutet, dass die Huthi die Passage allein mit Artillerie kontrollieren könnten, ohne auf Drohnen oder Raketen angewiesen zu sein.
3. Folgen für den Schiffsverkehr: Bereits jetzt passieren nur noch etwa 25 Frachtschiffe den Bab al-Mandab – gegenüber einem Durchschnitt von 27 in den letzten zehn Tagen. Die Huthi haben seit Beginn ihrer Blockade am 22. Juli acht saudische Öltanker angegriffen und 29 weitere zur Umkehr gezwungen.
Die geopolitische Dimension
Die Entwicklung ist Teil einer größeren Verschiebung. Der Iran hat bereits die Strasse von Hormus de facto blockiert. Mit der Kontrolle über Bab al-Mandab durch die Huthi entsteht eine zweite Zange um die globale Energieversorgung. Saudi-Arabien verliert damit seine letzte alternative Exportroute für Öl.
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Huthi nicht einfach ein Proxy Irans sind. Sie kämpfen ihren eigenen Krieg, mit eigenen Zielen und eigener Strategie. Der Druck auf Teheran – etwa durch Pakistan und die Türkei – wird daran wenig ändern. Wie der Analyst Pusztai es formulierte: „At the very end, the Houthis have their own will.“
Die wirtschaftlichen Konsequenzen
· Die saudi-arabische Raffinerie in Jazan (Kapazität: 400'000 Barrel pro Tag) wurde nach zwei Huthi-Angriffen auf unbestimmte Zeit stillgelegt.
· Der Ölpreis für Brent notiert bereits über 100 US-Dollar pro Barrel.
· Die Kombination aus blockierter Strasse von Hormus und bedrohtem Bab al-Mandab bedeutet, dass Saudi-Arabien über keine alternative Exportroute mehr verfügt.
Fazit
Die Einnahme von Mocha ist kein lokales Ereignis. Sie ist ein weiterer Schritt in einer Eskalation, die den globalen Energiefluss zunehmend einschränkt. Die zweite Zange um die Ölversorgung schliesst sich – und die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie stark die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein werden.
welche nachrichten ist die frage...