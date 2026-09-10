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AppLovin Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 10.09.2026
Am 10.09.2026 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um +3,59 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.
AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.
Kursentwicklung im Detail: So steht die AppLovin Registered (A) Aktie am 10.09.2026
Die AppLovin Registered (A) Aktie konnte bisher um +3,59 % auf 272,23€ zulegen. Das sind +9,43 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der AppLovin Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,10 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AppLovin Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -40,79 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -6,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,45 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -54,74 % verloren.
Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %.
AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,34 %
|1 Monat
|-12,45 %
|3 Monate
|-40,79 %
|1 Jahr
|-45,05 %
Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie
Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,32 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update USA - 10.09. - US Tech 100 schwach -0,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
AppLovin Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AppLovin Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AppLovin Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.