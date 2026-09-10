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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    551,23€
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    × 14,46
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,53 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,33 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    Intel
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,44 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,08 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,79 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,08 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -4,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: +21,91 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,01 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der Neoclouds, möglicherweise ausgelöst durch die Palantir-Partnerschaft oder eine Sektorrotation. Fundamental werden stark steigende KI-Infrastrukturnachfrage, volle Auftragsbücher bis 2028, weitere Großkunden und die Bedeutung älterer GPUs diskutiert. Das Asset-Light-Modell soll Wachstum und Finanzierung erleichtern, zugleich bestehen Unsicherheiten über künftige Umsätze, Konkurrenz durch Hyperscaler und die Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,00 %
    Platz 6
    Performance 1M: +14,67 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,00 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kampf um die 1.000-Dollar-Marke und mögliche Erholungen im Halbleitersektor. Genannt werden Kursziele bis 1.325 US-Dollar sowie eine günstige Bewertung mit einem erwarteten KGV von etwa 6 für 2027. Die starke KI- und HBM-Nachfrage sowie steigende Produktion stützen die Fundamentaldaten. PTAB- und Netlist-Verfahren gelten eher als kurzfristige Kurstreiber. Inflation und Ölpreis belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 7
    Performance 1M: -13,04 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 8
    Performance 1M: -12,45 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -3,80 %
    Platz 9
    Performance 1M: +17,06 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,80 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,63 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -3,51 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,55 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,51 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,41 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Apple
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 13
    Performance 1M: +0,96 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Apple (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Apples möglichen weiteren Kursanstieg nach dem Ausbruch im zweiten Quartal und den anstehenden Termin am 9. September. Ein Analysten-Kursziel von 400 US-Dollar sorgt für Optimismus. Zugleich wird die hohe Bewertung von rund 4,6 Billionen US-Dollar der schwierigen Nachfolge von Tim Cook gegenübergestellt. Chancen liegen in Innovation und KI, Risiken in Apples Rückstand, bislang schwachen Vision-Pro-Wachstumsimpulsen und möglichen Patentstreitigkeiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Apple eingestellt.

    Teradyne
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,35 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -2,75 %
    Platz 15
    Performance 1M: +6,12 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,75 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 16
    Performance 1M: -14,96 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 17
    Performance 1M: -10,13 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Copart
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 18
    Performance 1M: +7,40 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: -3,29 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 20
    Performance 1M: -9,33 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 21
    Performance 1M: -11,61 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 22
    Performance 1M: +2,68 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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