Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,67 %
Performance 1M: -1,33 %
Tagesperformance: -4,40 %
Performance 1M: +1,44 %
Tagesperformance: -4,08 %
Performance 1M: +6,79 %
Tagesperformance: -4,01 %
Performance 1M: +21,91 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,00 %
Performance 1M: +14,67 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,87 %
Performance 1M: -13,04 %
Tagesperformance: +3,86 %
Performance 1M: -12,45 %
Tagesperformance: -3,80 %
Performance 1M: +17,06 %
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: +0,63 %
Tagesperformance: -3,51 %
Performance 1M: -8,55 %
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: +8,41 %
Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: +0,96 %
? wallstreetONLINE-Community zu Apple (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,85 %
Performance 1M: -1,35 %
Tagesperformance: -2,75 %
Performance 1M: +6,12 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -14,96 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -10,13 %
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: +7,40 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -3,29 %
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: -9,33 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: -11,61 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: +2,68 %