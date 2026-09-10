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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 10.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 10.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,19 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -6,57 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,06 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,57 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: -6,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,86 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,21 %.

    Elevance Health
    Tagesperformance: +5,90 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,53 %
    Chart Elevance Health
    ISIN: US0367521038
    WKN: A12FMV
    Die Elevance Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,90 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -5,67 %
    Platz 5
    Performance 1M: -7,93 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,67 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -5,66 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,38 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,66 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -5,36 %
    Platz 7
    Performance 1M: +7,93 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,36 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -4,82 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,98 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,82 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -4,70 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,33 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,70 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 10
    Performance 1M: -13,80 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    Intel
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 11
    Performance 1M: +1,44 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: -4,54 %
    Platz 12
    Performance 1M: -13,40 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,54 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 13
    Performance 1M: -0,71 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 14
    Performance 1M: +6,79 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Labcorp Holdings
    Tagesperformance: -4,36 %
    Platz 15
    Performance 1M: -5,05 %
    Chart Labcorp Holdings
    ISIN: US5049221055
    WKN: A40C39
    Die Labcorp Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,36 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: -4,32 %
    Platz 16
    Performance 1M: -5,54 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach verfehlten Umsatzschätzungen, inflationsbedingtem Margendruck und einer unter den Erwartungen liegenden Jahresprognose. Die um 36 % gekürzte Dividende und hohe Verschuldung belasten die Bewertung. Diskutiert wird, ob die Aktie bereits einen Boden erreicht hat. Hoffnung macht der geplante Abbau von 500 Mio. US-Dollar Kosten bis 2030; die EPS-Prognose liegt bei 1,65–1,80 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Campbell Soup eingestellt.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 17
    Performance 1M: -22,52 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 18
    Performance 1M: +14,67 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kampf um die 1.000-Dollar-Marke und mögliche Erholungen im Halbleitersektor. Genannt werden Kursziele bis 1.325 US-Dollar sowie eine günstige Bewertung mit einem erwarteten KGV von etwa 6 für 2027. Die starke KI- und HBM-Nachfrage sowie steigende Produktion stützen die Fundamentaldaten. PTAB- und Netlist-Verfahren gelten eher als kurzfristige Kurstreiber. Inflation und Ölpreis belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -3,95 %
    Platz 19
    Performance 1M: +3,42 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 20
    Performance 1M: -12,45 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    Williams Companies
    Tagesperformance: -3,85 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,39 %
    Chart Williams Companies
    ISIN: US9694571004
    WKN: 855451
    Die Williams Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,85 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 22
    Performance 1M: -26,10 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Lululemon Athletica (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang auf etwa 85 Euro und die mögliche Bodenbildung bei 75 bis 95 Euro. Diskutiert wird, ob die Probleme nur vorübergehend oder strukturell sind. Als Belastungen gelten enttäuschende Zahlen, schwache China-Verkäufe und ein PR-Skandal. Optimisten verweisen auf Nettocash, hohe Profitabilität, freien Cashflow und Aktienrückkäufe und sehen zunehmend eine Value- statt Wachstumsstory.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lululemon Athletica eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 23
    Performance 1M: +8,41 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Ford Motor
    Tagesperformance: +3,30 %
    Platz 24
    Performance 1M: -6,05 %
    Chart Ford Motor
    ISIN: US3453708600
    WKN: 502391
    Die Ford Motor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,30 %.

    Apple
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 25
    Performance 1M: +0,96 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Apple (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Apples möglichen weiteren Kursanstieg nach dem Ausbruch im zweiten Quartal und den anstehenden Termin am 9. September. Ein Analysten-Kursziel von 400 US-Dollar sorgt für Optimismus. Zugleich wird die hohe Bewertung von rund 4,6 Billionen US-Dollar der schwierigen Nachfolge von Tim Cook gegenübergestellt. Chancen liegen in Innovation und KI, Risiken in Apples Rückstand, bislang schwachen Vision-Pro-Wachstumsimpulsen und möglichen Patentstreitigkeiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Apple eingestellt.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 26
    Performance 1M: -12,57 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 27
    Performance 1M: +2,17 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    Centene
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 28
    Performance 1M: -1,96 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 29
    Performance 1M: -14,96 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,48 %
    Platz 30
    Performance 1M: -11,61 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,48 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 31
    Performance 1M: -3,29 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Biogen
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 32
    Performance 1M: +0,16 %
    Chart Biogen
    ISIN: US09062X1037
    WKN: 789617
    Die Biogen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Constellation Brands (A)
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 33
    Performance 1M: -10,45 %
    Chart Constellation Brands (A)
    ISIN: US21036P1084
    WKN: 871918
    Die Constellation Brands (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    West Pharmaceutical Services
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 34
    Performance 1M: -5,17 %
    Chart West Pharmaceutical Services
    ISIN: US9553061055
    WKN: 864330
    Die West Pharmaceutical Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 35
    Performance 1M: -9,33 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Philip Morris International
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 36
    Performance 1M: -2,81 %
    Chart Philip Morris International
    ISIN: US7181721090
    WKN: A0NDBJ
    Die Philip Morris International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 37
    Performance 1M: +15,91 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    Fox Registered (A)
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 38
    Performance 1M: -1,32 %
    Chart Fox Registered (A)
    ISIN: US35137L1052
    WKN: A2PF3K
    Die Fox Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

    Packaging of America
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 39
    Performance 1M: -12,00 %
    Chart Packaging of America
    ISIN: US6951561090
    WKN: 932483
    Die Packaging of America Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 40
    Performance 1M: +0,27 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 10.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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