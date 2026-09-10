Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 10.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -6,57 %
Performance 1M: -5,06 %
Tagesperformance: -6,21 %
Performance 1M: +4,86 %
Tagesperformance: +5,90 %
Performance 1M: +6,53 %
Tagesperformance: -5,67 %
Performance 1M: -7,93 %
Tagesperformance: -5,66 %
Performance 1M: -11,38 %
Tagesperformance: -5,36 %
Performance 1M: +7,93 %
Tagesperformance: -4,82 %
Performance 1M: +7,98 %
Tagesperformance: -4,70 %
Performance 1M: -1,33 %
Tagesperformance: -4,64 %
Performance 1M: -13,80 %
Tagesperformance: -4,64 %
Performance 1M: +1,44 %
Tagesperformance: -4,54 %
Performance 1M: -13,40 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: -0,71 %
Tagesperformance: -4,40 %
Performance 1M: +6,79 %
Tagesperformance: -4,36 %
Performance 1M: -5,05 %
Tagesperformance: -4,32 %
Performance 1M: -5,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: -22,52 %
Tagesperformance: -4,06 %
Performance 1M: +14,67 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,95 %
Performance 1M: +3,42 %
Tagesperformance: +3,91 %
Performance 1M: -12,45 %
Tagesperformance: -3,85 %
Performance 1M: +5,39 %
Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: -26,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu Lululemon Athletica (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,67 %
Performance 1M: +8,41 %
Tagesperformance: +3,30 %
Performance 1M: -6,05 %
Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: +0,96 %
? wallstreetONLINE-Community zu Apple (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -12,57 %
Tagesperformance: +3,02 %
Performance 1M: +2,17 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: -1,96 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -14,96 %
Tagesperformance: +2,48 %
Performance 1M: -11,61 %
Tagesperformance: +2,44 %
Performance 1M: -3,29 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: +0,16 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: -10,45 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -5,17 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: -9,33 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: -2,81 %
Tagesperformance: +2,09 %
Performance 1M: +15,91 %
Tagesperformance: +2,05 %
Performance 1M: -1,32 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: -12,00 %
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: +0,27 %