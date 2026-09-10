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    AKTIE IM FOKUS

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    Apple zieht an am Tag nach iPhone-Duo-Präsentation

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple-Aktie steigt nach Vorstellung des iPhone Duo
    • Faltbares iPhone überzeugt erste Analystenstimmen
    • Analyst erwartet Lieferengpässe beim neuen iPhone
    AKTIE IM FOKUS - Apple zieht an am Tag nach iPhone-Duo-Präsentation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt drei Verlusttagen reagiert die Apple -Aktie am Donnerstag doch noch positiv auf die Vorstellung eines neuen iPhones. Der Konzern hatte am Vortag mit einer faltbaren Version eine bedeutende Neuheit bekannt gegeben. Am Mittwoch hatte dies den Kurs zwar noch nicht beflügelt, doch am Donnerstag folgten nun einige Analysten mit ersten Kommentaren, unter denen viele Stimmen positiv klangen.

    Dem Kurs half das neue Modell dann mit einem Tag Verspätung, wie die zuletzt auf 3,2 Prozent ausgebauten Kursgewinne zeigen. Die Apple-Aktien waren damit in der Gruppe der "Magnificent 7" ein Ausreißer. Der Gesamtmarkt stand unter Druck, denn die Stimmung wurde weiterhin von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet.

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    Ein Versprechen beim neuen Modell mit dem Namen iPhone Duo ist, es besser zu machen als die Konkurrenz, denn Vorreiter wie Samsung haben aufklappbare Telefone schon seit Jahren im Angebot. Amit Daryanani von Evercore ISI äußerte sich positiv, nachdem er das neue Modell erstmals probiert hatte. "Je mehr Zeit man damit verbringt, desto mehr weiß man die grundlegende Innovation zu schätzen".

    Daryanani lobte, dass die Faltlinie im Gegensatz zu ähnlichen Smartphones praktisch unsichtbar sei. "Der erste Eindruck ist hervorragend, doch entscheidend wird sein, wie es sich nach wochenlangem Gebrauch bewährt", sagte der Experte. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass das iPhone Duo über längere Zeit ausverkauft oder nur mit Lieferverzögerungen erhältlich sein wird. Den Engpass sieht er in der Lieferkette./tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,37 % und einem Kurs von 280,4 auf Tradegate (10. September 2026, 21:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -6,51 %/+20,87 % bedeutet.





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