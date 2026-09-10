Apple Aktie - Kurs legt am 10.09.2026 stark zu

Die Apple Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,54 % auf 281,15€. Damit gewinnt die Aktie +9,60 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Apple Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,21 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 281,15€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In den letzten drei Monaten verzeichnete die Apple Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um -2,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,96 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +17,99 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,00 % geändert.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,11 % 1 Monat +0,96 % 3 Monate +8,68 % 1 Jahr +36,94 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 10.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,10 Bil.EUR € wert.

Nach zuletzt drei Verlusttagen reagiert die Apple -Aktie am Donnerstag doch noch positiv auf die Vorstellung eines neuen iPhones. Der Konzern hatte am Vortag mit einer faltbaren Version eine bedeutende Neuheit bekannt gegeben. Am Mittwoch hatte dies …

Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 10.09.2026 im US Tech 100.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,28 %.

Apple Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Apple Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Apple Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.